От мезозоя до антропогена. Областной краеведческий музей представил новые палеонтологические и археологические находки

В экспозиции – ископаемые остатки растений и животных, а также археологические артефакты, найденные на Сахалине и Курилах и поступившие в музей за последние несколько лет. Эти находки значительно дополнили как палеонтологическую коллекцию учреждения, отражающую геологическую историю Сахалино-Курильского региона от поздней эпохи мелового периода мезозойской эры (от 100 млн лет назад) до голоценовой эпохи четвертичного периода (антропогена) кайнозойской эры, так и археологическую коллекцию, отражающую историю древнего человека на островах. Все предметы представлены для обозрения впервые.

В последние три года специалисты областного краеведческого музея занимались археологическими разведками и раскопками в центре и на юге Сахалина. Было обнаружено несколько крупных археологических поселений. Так, в границах поселения Усть-Айнское 3 (Томаринский район) было зафиксировано 265 жилищных западин, а на поселении Озеро Бакланье 1 – 154 западины. Для изучения структуры одного из жилищ был сделан раскоп площадью 64 кв. м.

В 2020 году на территории поселения Охотское 3 (Корсаковский район) были проведены археологические раскопки на площади более 1 кв. км. В четырех котлованах жилищ полуподземного типа нашли каменные и глинобитные печи, обеспечивающие комфортные условия проживания.

Были также исследованы поселения Усть-Айнское 1, 2, 4, Озеро Седых 4, Река Аракуль 1. В фонды музея поступило более 300 предметов, относящихся к эпохам палеометалла и средневековья (конец I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э.), в их числе керамические сосуды и их фрагменты, каменные орудия труда и украшения.

На выставке представлены более 60 артефактов, найденных в разных местах Сахалина и Курил. Это различные керамические сосуды, наконечники копий и стрел, ножи, скребки, шлифовальный камень и другое.

Находки редко доходят до наших дней в первозданном виде. Чаще всего деревянные рукоятки топоров и ножей, древки копий и стрел, металлические изделия истлевают в земле, а керамика и орудия из кости или рога сохраняются в виде фрагментов. Археологи-реставраторы в ходе научных опытов воссоздают внешний вид изделий.

В палеонтологическом раз­деле экспозиции представлены имеющие особую научную ценность предметы, отражающие геологическое прошлое островов. Интерес у посетителей музея вызывают аммониты – остатки головоногих моллюсков (им около 100 млн лет, найдены в верхнем течении реки Сусуи сотрудниками музея Г. Матюшковым и А. Соловьевым). Фрагмент ребра морской коровы (возраст около 5 млн лет) найден в долине реки Лютоги. Ископаемый зуб десмостилюса возрастом около 12 млн лет найден в 1970-е годы жителем пос. Слава (Тымовский район) Л. Смирновым.

Хранился в коллекции учителя географии А. Симонова. Позже передан в музей.

Ископаемый зуб мамонта (ему около 70 тыс. лет) найден жителями в районе с. Лесогорское.

В экспозиции также зуб акулы мелового периода (72 млн лет), отпечатки неогеновых ракообразных и рыб (около 23 млн лет), череп моржа (200 лет), палеогеновое и неогеновое окаменелое дерево (55 млн и 15 млн лет) и другие ископаемые Сахалина и Курильских островов.

Эти артефакты – древняя история региона.

Людмила БЕРКОВИЧ.

СПРАВКА

Мезозой, или мезозойская эра, MZ (от др.-греч. «средний» + «жизнь») — геологическая эра, которая продолжалась от 251,902 ± 0,024 млн лет назад до 66,0 млн лет назад (всего около 186 млн лет). Впервые эту эру выделил британский геолог Джон Филлипс в 1841 году. Мезозой следовал за палеозоем и предшествовал кайнозою. Вместе эти три эры составляют фанерозойский эон. Мезозойская эра делится на три периода: триасовый, юрский и меловой.

Антропоген – это этап в истории Земли, начавшийся более 2,5 млн лет назад и продолжающийся по сей день. За это время на планете произошло много масштабных климатических и геологических изменений, постепенно сформировались рельеф и природная среда, близкие к современным.

Люди на Сахалине и Курильских островах появились предположительно около 200 тыс. лет назад. Они охотились, занимались рыболовством и собирательством, строили жилища, лепили глиняную посуду и оставляли на земле следы и предметы, которые сегодня находят и изучают археологи.