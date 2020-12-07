От начальника участка до министра. Кадровые изменения

В министерстве строительства Сахалинской области произошли кадровые изменения. С 7 декабря исполнять обязанности руководителя регионального ведомства будет Алексей Колеватых.

Алексей Владиславович Колеватых до недавнего времени занимал должность заместителя директора департамента перспективного развития и внебюджетной деятельности в федеральном центре по сопровождению инвестиционных программ минстроя России, сообщила пресс-служба правительства области.

Имеет профильное образование: в 2010 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2018-м получил дополнительное образование в Московском государственном строительном университете по программе «Мастер делового администрирования в строительстве» (MBA).

До прихода в бюджетную сферу с 2010 по 2017 годы занимал руководящие должности от начальника участка до директора по капитальному строительству в различных бизнес-структурах.

Имеет управленческий опыт в отрасли жилищного строительства, капитального ремонта многоквартирных домов, организации закупочной деятельности и строительного контроля, технического перевооружения промышленных производств, антикризисного управления проектами в инвестиционно-строительной сфере.

Семейное положение – женат, воспитывает дочь.

Виктор ПРОХОРОВ.