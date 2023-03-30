От опытного поля до научного института. Такой путь длиною в 90 лет пройден учеными СахНИИСХ

Этому событию областной Государственный исторический архив посвятил юбилейную выставку, развернув ее в родных стенах.

И у него для этого были все основания. Здесь собрана и сохранена уникальная коллекция документов начиная с самого первого, датированного 1933 годом, а также фотографии, пленки, плакаты, книги, брошюры и публикации газеты «Советский Сахалин» разных лет.

Такая ретроспекция помогла ярче представить значительный вклад островной науки в сельскохозяйственное производство. Как, впрочем, и просмотр документального фильма, снятого еще к 50-летию Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства. И рассказы специалистов, чья жизнь и деятельность были непосредственно связаны с этим учреждением. На их глазах сельскохозяйственная наука на острове прошла сложный и трудный путь – от маленького опытного поля с четырьмя сотрудниками до комплексного научно-исследовательского учреждения.

Первой на Дальнем Востоке наша опытная станция разработала приемы выращивания теплолюбивых овощей и рассады с использованием пленочных теплиц, пленочных каркасов и других укрытий. Специалисты внедрили приемы повышения плодородия почв за счет внесения органических, минеральных удобрений и извести, занялись переводом семеноводства на безвирусную основу.

Если до 1962 года в область завозили и картофель, и овощи, то с этого года население уже было полностью обеспечено картофелем и холодостойкими овощами.

У начальника управления сельского хозяйства в 1980-х Юрия Выголова свежи в памяти воспоминания о том, как институт активно внедрял передовые технологии в растениеводстве, тепличном хозяйстве, кормопроизводстве. А Валерий Гуревич, более 20 лет возглавлявший институт, добавил, что сотрудники института единственные на Дальнем Востоке освоили уникальную технологию производства сенажа. Здесь была построена первая на Сахалине сенажная башня. Высокое качество сенажа резко повысило надои молока до 4 – 5 тыс. литров и более.

Один из старейших научно-исследовательских институтов Дальнего Востока работал очень продуктивно до перестроечных времен. А в 1990-е из 35 хозяйств в регионе остались единицы, и те влачили жалкое существование. Наука оказалась в загоне. Сейчас, к сожалению, учреждение не столь мощное, как в советское время. Тогда было 150 научных сотрудников, сейчас их 15. Но, как сказал ныне и. о. директора СахНИИСХ Сергей Булдаков, потенциал, накопленный несколькими поколениями исследователей, не потерян.

Институт сохранил многопрофильность, что непосредственно связано с продовольственной безопасностью. И при этом исследователи делают упор на новые направления работы в области биотехнологий.

Учреждение занимается семеноводством на безвирусной основе. В 2024 году оно будет поставлять и такой семенной материал хозяйствам и фермерам. А еще СахНИИСХ стремится отладить кормовой конвейер, поскольку растет поголовье крупного рогатого скота. Забота о повышении продуктивности молочного стада – тоже его тема.

Есть дело ученым и до «зеленого агрессора» – борщевика, который захватывает все новые пространства. На днях институт заключил долгосрочный хоздоговор с мелиораторами по борьбе с ядовитым растением, но не с помощью гербицидов, а новым геоспособом. Прежде всего на опытных площадках борщевик постараются вытеснить гречихой, топинамбуром и прочими культурами.

В юбилейный год есть повод осмыслить былые достижения, взять на вооружение самый передовой опыт коллег и сделать свои открытия. Эта сквозная мысль объединяет экспонаты выставки. Но только ею архивисты решили не ограничиваться. В апреле в областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация брошюры по истории опытной станции в период с 1933 по 1945 год.

И. о. директора СахНИИСХ Сергей Булдаков вручил благодарственные письма архивистам, работавшим над созданием юбилейной выставки.

Людмила НИКОЛАЕВА.