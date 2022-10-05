От осени к лету поворота нету. Дачные заботы

Урожай практически собран. Готовим грядки под лук и чеснок. Перед посадкой обрезаем у луковиц верхушку по шейку, чтобы всходы были дружными. Посадкой чеснока займетесь, когда на лужицах появятся первые льдинки. Соблюдайте расстояние между рядками в 15 см, а между зубками – 5 см. Опавшие листья и сухая ботва пригодятся для мульчирования луковых и чесночных грядок после первых заморозков.

В теплицах собираем последний урожай огурцов и помидоров. А растения этих культур из парников и открытого грунта убираем. Дайкон, редька, капуста ждут заморозков. Они наливаются сахарами, полезными минеральными веществами. Убирать эти корнеплоды будем после первых заморозков.

В совхозах «Соколовский» и «Южно-Сахалинский» можно приобрести в качестве посадочного материала хорошие сорта картофеля белорусской и немецкой селекции. Многим дачникам полюбилась «зекура», она радует островитян хорошим урожаем, отличными вкусовыми качествами. Сорт устойчив к заболеваниям, прекрасно хранится.

Осенние дожди уплотняют землю, поэтому, если есть силы, перекопайте грядки, тогда весной почву будет легче обрабатывать. Можно внести навоз. Приготовьте новую грядку под весеннюю посадку садовой земляники.

Покупая саженцы яблонь, груш и слив, выбирайте мичуринские сорта, устойчивые к парше. Если пока не определились с местом, где они будут расти постоянно, прикопайте их. Для этого в направлении с востока на запад следует вырыть канаву глубиной на штык лопаты. Уложите саженцы корнем на север, ветками на юг, хорошо полейте. Под корни и ветки положите таблетки против грызунов и уплотните почву.

Не забудьте обработать фруктовый сад от плодожорок, короедов и других вредителей 3-проц. раствором бордоской жидкости. Ветки деревьев, которые отклонились вниз под углом более 60 градусов, подвяжите, чтобы не было поломов при снеге и ветрах. Надеюсь, на малине и смородине вы удалили сухие и поврежденные вредителями ветки.

Еще не поздно заготовить черенки плодовых кустарников (вверху побега на расстоянии 0,5 см над почкой делается прямой срез ветки, а снизу – под углом 45 градусов). Под таким же наклоном высаживайте черенки в землю, заглубляя до 6 почек. Тогда весной у вас появятся небольшие кустики.

Косточки гумми поздних сортов можно сразу заделать в почву на глубину 3 см, полить и прикрыть пленкой. За зиму они пройдут стратификацию, и растение предстанет в новой форме, еще лучше прежней.

Сейчас самое время рассадить декоративные культуры – акацию, бульденеж, калину красную. Вносите суперфосфат под каждое фруктовое дерево, причем по всему приствольному кругу, равному диаметру кроны. До 280 г такого удобрения заделывается граблями под 15 – 20-летними деревьями, более молодым подкормка требуется в меньшем количестве.

Можно также вносить удобрение по кроне и в отдельные лунки глубиной 40 и более см, после чего их следует присыпать землей. Органику под фруктовые деревья вносите не чаще одного раза в три – четыре года, а под кустарники каждую осень. Применяйте только перепревший навоз, чтобы не спровоцировать рост лишних побегов.

Розы после дождя укрывать на зиму не следует – во влажной среде и в холодную погоду возрастет риск грибковых инфекций. Дождитесь ясной погоды. Пригните побеги к земле, пришпильте, чтобы они не поднялись над землей. Центр розового куста можно засыпать опилками на 15 – 20 см, но весной их надо обязательно убрать.

К концу октября – началу ноября (в зависимости от погоды) надо будет укрыть древовидные и метельчатые гортензии. Лучше уложить их на доски, осторожно притянув кусты к земле, утеплив лапником или сухими листьями.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

«Золотой купол»

Среднепоздний крупноплодный сорт тыквы с плетьми до 7 м. Дает плоды весом в 10 – 20 кг. Они созревают через 112 – 138 дней после посева, хорошо хранятся. «Золотой купол» хорош для приготовления соков, запекания, тушения, как начинка для пирогов.

Картофель «янка»

Среднеспелый белорусский, урожайный сорт. Клубни ровные, крупные, под кустом завязывается около 10 клубней по 80 – 100 г каждый, с желтой кожурой и белой мякотью. Мелочь не образуется. У этого сорта высокая сохранность.

Редис «гламур»

От всходов до урожая проходит примерно 25 дней. Корнеплод удлиненный, цилиндрический, розовой окраски с белоснежным кончиком. Вес редиса от 15 до 19 г.

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