От осени к лету поворота нету. Календарь дачника

Сентябрь на исходе, основные огородные хлопоты завершаются. Но к рекомендациям ведущей нашей постоянной рубрики агронома Валентины Косенковой все же стоит прислушаться.

Огурцы в теплицах в большинстве своем уже дают нетоварную продукцию. Из-за нехватки в почве кальция и марганца зеленцы или утончаются в районе стебля, или обретают грушевидную форму. На будущий год непременно запаситесь сложными удобрениями, в которых есть все необходимые химические элементы, чтобы восстановить плодородие грядок.

Если на огуречных плетях нет завязи, удаляйте растения с корнем. Даже если есть немного завязи, но в теплице недостаточно тепла, крошечные пикули все равно пожелтеют и опадут.

Практически у всех дачников помидоры поражены бурой пятнистостью. Даже стебли и листья из зеленых превратились в бурые. Это заболевание очень трудно лечить.

Аккуратно удалите такие кусты и листья, не разнося по теплице болезнетворные микроорганизмы, и закопайте растительные остатки.

Если помидоры тянутся к свету, а созреть не могут, подкормите их суперфосфатом. Снимите с кустов крупные, слегка покрасневшие помидоры, они доспеют в домашних условиях. Зато быстрее пойдут в рост оставшиеся мелкие плоды.

У картофеля поздних сортов срезаем ботву и даем возможность клубням в земле «постареть», чтобы окрепла кожура. Это важно для хранения. Ботву измельчите и заправьте в грядку. Но если вершки поражены фитофторой, закопайте их в отдельную яму. Свободные грядки перекапываем на штык лопаты и разравниваем почву. Весной будет легче готовить землю к посадкам.

Отведите, подготовьте и укройте пленкой новые грядки для лука и чеснока. Помните, во избежание заболеваний возвращать эти культуры на прежнее место можно только через 4 года или 5 лет. Если на урожае проявилась гниль донца, запаситесь новым посадочным материалом или отберите для этой цели пусть и мелкие, но чистые, без изъянов зубки чеснока.

Приобретайте лук-севок диаметром до 1,5 см, а луковички покрупнее посадите весной в более ранние сроки.

После уборки чеснока и лука продезинфицируйте грядки раствором медного купороса (100 г на ведро воды) или марганца (насыщенного бордового цвета). Они работают против грибных и бактериальных болезней. Желательно таким же образом провести обеззараживание всех овощных грядок.

Убираем укроп, а холодостойкая петрушка еще постоит. Часть ее можно оставить на будущий год. Капуста, кимчи и редька сейчас наливаются соками, насыщаются минеральными веществами, сахарами.

Продолжаем собирать перцы, баклажаны, кабачки. Поскольку возможны заморозки, каждый несозревший плод накройте большим листом (тыквы не исключение).

Опытные дачники знают, как важно соблюдать севооборот. Заведите себе блокнот и ежегодно записывайте, что и где росло, и куда какую культуру возвращать. Можно поступить проще: сделать 10 грядок (под номерами), и тогда вам будет легче ориентироваться. В первый год отведете какой-то овощной культуре первую грядку.

На следующий год переместите ее на вторую и т. д. Можно вести севооборот и в обратном исчислении.

При необходимости пересаживаем смородину, крыжовник и другие ягодные кусты. Создаем будущие посадки из хороших черенков с 4 почками. Напоминаю: высаживаем их под углом 45 градусов, заглубляя и присыпая почвой две почки. Остальные две оставляем над поверхностью земли.

У многих садоводов и в прошлом, и в нынешнем году болела малина. Если у нее завершился 10 – 15-летний цикл произрастания, есть смысл заменить сорта. Можно также поросль малины нынешнего года срезать в 20 – 30 см от земли и сделать посадки в ямках 60х60х60см.

Для обновленных плантаций земляники после засухи наступили благоприятные дни: дожди принесли влагу, и погода стоит теплая. Кто в середине августа срезал зеленую косу земляники, тот наблюдает на розетках быстрое нарастание листьев. Если этот процесс идет медленно, подкормите землянику удобрением из расчета 30 г мочевины на 1 погонный метр.

У фруктовых деревьев самый продуктивный срок плодоношения – 18 – 20 лет, поэтому занимайтесь возобновлением сада. Каждый год подсаживайте летние сорта яблок, которые не подвержены парше.

На яблонях и грушах удаляем старые и обломанные ветки, обрабатываем плодовые деревья 3-проц. раствором бордоской жидкости. Сейчас не подкармливайте сад (за исключением двойного суперфосфата) минеральными удобрениями, они будут стимулировать рост сорняков. Используйте торф, компост, перепревший навоз.

Убирайте облепиху, иначе вас опередит облепиховая муха. И не заламывайте ветки при сборе урожая. Этого делать нельзя. Изначально надо правильно вести эту поливитаминную культуру. Чтобы ветки облепихи росли параллельно земле, их надо пришпиливать. После сбора целебных ягод обработайте деревья раствором железного купороса (1,2 – 1,5 кг на 8 – 10 л воды). Отводки облепихи оставляйте для размножения.

Ранние сорта винограда, отдавшего урожай, готовьте к зиме. Обработав их 3-проц. раствором бордоской жидкости, уложите лозу на доски и на возвышенное место. Виноград в теплице еще плодоносит, поливайте его. По мере уборки гроздьев лозу постепенно наклоняйте к земле.

Срезаем листья ирисов на 8 – 15 см, делим кусты на четыре части или по два пальчика. Помещаем каждую часть в ямку, пришпиливаем к земле, чтобы не произошло выпирания корней наружу.

Срезаем стебли и листья пионов, но кусты осенью не делим. Тюльпаны и нарциссы высаживаем в лунки глубиной в 5 диаметров клубнелуковиц. Мелкие луковки первоцветов заглубляем на 3 – 4 см. Лилейники пока не трогайте. Если же вам подарили клубенек, закопайте его в землю на 10 см.

Чайно-гибридные, шпалерные и фолиантовые розы будем определять на новые места весной, а сейчас самое время заняться пересадкой роз группы «флорибунда».

Азалии пока не беспокойте, пусть растут. Ими мы тоже займемся в весенние дни.

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