От осины яблочко не родится. Началась активная работа на дачных участках и огородах

Всякому овощу свое время

Перекапываем грядки и приступаем к посадке картофеля. Между клубнями ранних сортов соблюдайте расстояние в 25 см, средних сортов – 50 см.

В открытом грунте сеем укроп, петрушку, морковь, салаты, лук. Делаем лунки для рассады капусты ранних сортов. В каждую кладем хорошую горсть перепревшего навоза, 30 – 40 г сложного удобрения (диаммофоски, аммофоски, азофоски) и табака, отпугивающего капустную муху. Хорошо проливаем, высаживаем рассаду, устанавливаем дуги или каркас и накрываем их пленкой или нетканым материалом. В парниках можно посеять редисы и салаты – то, что быстро созревает.

Чтобы ускорить всходы лука, срезаем верхушки луковичек по шейку и за день до посадки замачиваем их в слабом растворе марганцовки. Всходы лука и чеснока осенней посадки обязательно пролейте раствором 1 стакана соли на ведро воды. Это защитит растения от серой гнили донца.

Кто не подкормил всходы озимого чеснока и лука, тот для быстрой выгонки пера может просыпать рядки мочевиной (из расчета 30 г удобрения на 1 погонный метр) и заделать ее тяпкой поближе к растениям. Следует также просыпать или пролить лук и чеснок триходермином (для приготовления раствора достаточно 3 – 4 ст. ложек препарата на ведро воды). Триходермин начнет работать против гнилей донца уже при температуре плюс 15 градусов.

Взрыхлите грядку, где растет черемша. Подкормите ее азотным удобрением или раствором 1 л навоза в ведре воды. И она отзовется щедрой зеленой массой.

Дома продолжаем ухаживать за рассадой. Кто не посеял в стаканчики огурцы и тыквенные культуры, поторопитесь это сделать.

Про землицу в теплице

Готовим теплицы к высадке томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Вскапываем грядки и ждем, когда они хорошо прогреются. В теплицу добавьте свежей земли, если почва не обновлялась в течение трех-четырех лет. После 10 – 15 лет использования необходимо снять верхний слой тепличной земли на 15 см и заменить перегнойной почвой. Отработанную землю определите под малину. Можно сделать насыпь вдоль забора и посадить цветы или набросать землю на каменистый открытый грунт.

Будут цветочки, будут и ягодки

Пропалываем посадки земляники, с корнем удаляем сорняки, рыхлим междурядья. Если за зиму на ягодной плантации образовались пустоты от того, что вымерзли некоторые кустики, подсаживаем новые растения. Крепкие розетки, образовавшиеся в прошлом году от первых усов клубники, желательно высадить отдельным рядком. Если вы из года в год станете таким образом постепенно обновлять посадки, то всегда будете с ягодой.

Приводим в порядок ягодные кустарники. Черенкуем сломанные снегами мощные ветки. Пусть у вас будет небольшой питомник для воспроизводства таких культур. В прошлом году у многих садоводов почему-то погибли кусты черной смородины сорта «экзотика» и красной смородины сорта «натали». Так что не лишне обработать 1 – 1,5-проц. раствором бордоской жидкости все ягодные (и декоративные тоже) кустарники. Под каждым рассыпьте по 1 – 2 ведра перепревшего навоза.

Если есть возможность побывать на побережье, соберите в мешки выброшенную морем траву или морскую капусту. Разложите их под ягодными кустами как мульчу. Она год-два будет удерживать влагу и различными микроэлементами подкармливать растения.

Излишки перепревшего навоза (хотя бы по ведру) рассыпьте под кроны плодовых деревьев, добавив не менее 200 г сложных удобрений. Опрыскайте деревья 3-проц. раствором бордоской жидкости. Помните, в течение сезона эту процедуру надо повторять максимум 7 раз. Последняя обработка препаратом проводится за 20 – 25 дней до уборки урожая. Что касается облепихи, то ее следует обработать 5-проц. железным купоросом.

На клумбах набирают бутоны тюльпаны, уже цветут нарциссы ранних сортов. Если растения слабо развиваются, подкормите их сложным водорастворимым удобрением «Фертика». Нередко наблюдается выпирание из земли корневищ ирисов, в этом случае подсыпьте им почвы.

Еще можно пересаживать розы, клематисы и другие лиановидные растения. Пионы после 4 – 5 лет цветения следует определить на другое место. Большой куст можно разделить на 2 – 4 части. Если в деленке заложена цветочная почка, то пион зацветет уже в этом году.

Все лиановидные растения поднимайте на шпалеры, подпорки и арки. Розы опрыскайте сначала 1,5-проц. бордоской жидкостью, а позже ядохимикатами типа «Актелик».

Наполняйте бочки снеговой и дождевой водой, она тоже будет работать на урожай.

Валентина Косенкова, агроном.

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка удивит ассортиментом

Региональное министерство сельского хозяйства и торговли 21 мая на площадке южнее Дома торговли (Южно-Сахалинск, пр. Мира, 106) проводит ежегодную областную сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2022».

Она будет работать с 9 до 16 часов.

Здесь в широком ассортименте будет представлена продукция растениеводства и животноводства. Сельскохозяйственные и торговые предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, а также владельцы личных подсобных хозяйств предложат населению лучшие сорта семенного и продовольственного картофеля, сельхозинвентарь, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников.

Островные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности порадуют жителей новинками производства (с дегустацией), широким ассортиментом хлебобулочной, кондитерской, мясомолочной, кулинарной и рыбной продукции, а также квасом и безалкогольными напитками.

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Досье

«Чистогряд»

Это гербицид новейшей отечественной разработки. Попадая на зеленые части и стебли растений, он проникает до корневой системы. Быстро обезвоживает и уничтожает двудомные и злаковые сорняки, как однолетние, так и многолетние. Но применять препарат следует за 2 – 3 недели до момента посадки картофеля, овощей или цветов либо после уборки урожая. Иначе на культурные растения «Чистогряд» будет действовать так же, как и на сорняки.

«Здравень»

Универсальное органоминеральное удобрение, в котором собраны все микроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений. Его можно использовать для любых типов культур в различные периоды вегетации, поскольку он стимулирует рост и питание растений.

«Алатар»

Препарат для защиты овощей, плодовых и ягодных культур. Предназначен для обработки деревьев и растений от всех вредителей.

«Стожар»

Комплексный инсектицид для борьбы с насекомыми-вредителями.

«Великий воин»

Это отечественный препарат, разработанный в Нижнем Новгороде. Применяется от садовых муравьев. Содержит инсектициды. Одного шприца геля достаточно для обработки земельного участка площадью 40х60 метров.