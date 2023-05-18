От перемены мест срок не меняется. Похоже, эта аксиома неведома бывшему углегорскому мэру

Судебное рассмотрение по существу дела экс-главы Углегорского района Сергея Дорощука, снискавшего всероссийскую «известность» конфликтом с местными журналистами, снова откладывается.

Где оно будет проходить – должна решить апелляционная инстанция в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

Как уже сообщалось, летом 2021 года, явившись в редакцию районной газеты «Углегорские новости», чиновник отдал распоряжение не выпускать очередной номер. Помещения редакции отключили от электроснабжения, а журналистов заставили покинуть кабинеты. В итоге номер газеты с публикацией о сходе мощного селя, загрязнении рек Желтая и Углегорка и возникшей угрозе затопления близлежащих территорий в результате производственной деятельности угольного разреза Восточной горнорудной компании в свет так и не вышел.

Глава региона предложил Дорощуку уйти в отставку, а следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела подзатянулось, лишь в марте нынешнего года в Углегорске начались судебные слушания. Но защита экс-мэра настаивала на изменении подсудности – проще говоря, на судебном рассмотрении на другой территории. Обосновывала это недоверием к мировому судье в Углегорске и конфликтом интересов. Поэтому в соответствии с процессуальным законодательством дело было направлено в областной суд. Областная инстанция вынесла решение рассматривать дело экс-мэра в Южно-Сахалинске, в судебном участке № 32.

Однако и этот вариант Дорощука не устроил. И теперь вопрос, в каком же суде будет слушаться дело бывшего чиновника, будет определять уже Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. Документы ушли в Новосибирск, где располагается эта судебная инстанция.

Если он оставит аргументы облсуда в силе, то дело о срыве выпуска районной газеты будет рассматриваться в областной столице.

Доводы защитников Дорощука, вновь настаивающих на изменении подсудности, в пресс-службе областного суда не комментируют. Ссылаясь на то, что в данном случае аргументы сторон «разглашению со стороны суда не подлежат».

Судя по всему, эта скандальная история может стать не только уникальной с точки зрения самой ситуации, но и войти в российскую Книгу рекордов по географической смене мест для судопроизводства.

Евгений АВЕРИН.

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