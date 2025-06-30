От первого лица: состоялась очередная прямая линия губернатора Валерия Лимаренко

Вопросы главе области жители направляли не только накануне, но и во время эфира. Только от южносахалинцев поступило около 100 обращений.

Среди самых популярных тем – городское хозяйство, дороги, переселение, строительство новых школ и детских садов.

Какие-то вопросы отрабатывались сразу же. Требующие изучения и принятия мер губернатор взял под свой контроль. И ответы на них будут даны позднее – онлайн.

О дорогах Сахалина

Большой интерес вызвала тема ремонта дорог, в том числе на западном побережье Сахалина.

– Дорога от Красногорска до Углегорска уже давно требует ремонта. Вместо асфальта грязь, камни, грунтовка. До посёлка Айнского уже есть нормальное покрытие, а когда будет и до Углегорска? – поинтересовались сахалинцы. – В настоящий момент твёрдое покрытие имеет только треть дорог в Сахалинской области. Чтобы добиться показателей асфальтирования, как в европейской части России, требуется несколько триллионов рублей. Поэтому мы выделили главные направления и сейчас работаем по ним. Среди них – западное побережье Сахалина. Для капитального ремонта и полного асфальтирования требуется около 30 млрд рублей, деньги большие. Ежегодно мы стараемся приводить в порядок по 20 км покрытия. До 2030 года вся трасса по западному побережью получит твёрдое покрытие. Дорога от Красногорска до Углегорска будет заасфальтирована до 2027 года, – сказал Валерий Лимаренко.

Ещё один вопрос был посвящён асфальтированию дороги Холмск – Невельск. Долгожданное твёрдое покрытие здесь появится в следующем году. На этом участке предстоит ликвидировать 18 км грунтовых разрывов.

Жители областного центра поинтересовались строительством объездной дороги. Общая длина трассы – 23 км. Полностью завершить стройку планируется в 2027 году. Проект разбит на три этапа. Планируется, что на объездную дорогу уйдёт весь грузовой транспорт. В результате в городе улучшится качество воздуха, снизится количество пробок и увеличится срок службы асфальтового покрытия.

– Я этим вопросом занимаюсь еженедельно. К 1 июня 2026 года полотно должно быть готово. Далее будет проводиться благоустройство, освещение и другие работы. К 1 июня возрастает поток автомобилей, и необходимо, в первую очередь, сделать так, чтобы транзитные большие машины вообще не заходили в Южно-Сахалинск. Должны были сделать работы раньше, однако компания, которая вела работы, обанкротилась. Совместно с крупнейшим банком РФ – ПСБ – мы реализовали большую антикризисную программу. Сегодня на объекты вышла новая компания, идут расчёты с подрядчиками, зарплаты людям выплатили. Налажены ситуация и рабочий процесс. Я лично слежу за работами, выезжаю на объекты. Задача стоит амбициозная, – отметил глава региона.

Здоровье и лекарства

Отвечая на вопрос жителей Невельска о строительстве нового корпуса районной больницы, губернатор сообщил:

— В 2026 году начнётся строительство корпуса, в 2028-м – его завершение. У нас запланирована большая программа по возведению объектов здравоохранения в регионе с привлечением концессионных средств.

Эта работа не зависит от бюджетного обеспечения. Таким образом капитальными вложениями в сферу здравоохранения мы обеспечены на долгие годы вперёд. Кроме того, у нас работает 23 умных ФАПа, ещё 11 построим в этом году, это рекорд, – рассказал губернатор.

В планах возведение новой поликлиники в Макарове. В этом году будет завершено проектирование, в 2026-м начнётся строительство, сдать объект должны в 2027 году. Глава региона также рассказал, что готовится медико-техническое задание на расширение приёмного отделения городской больницы в Южно-Сахалинске. В детской областной больнице проведут ремонт, откроют дневной стационар и построят отдельный инфекционный корпус.

Отвечая на вопросы по теме здравоохранения, Валерий Лимаренко дал оценку новому механизму обеспечения пациентов льготными лекарствами. Уже несколько месяцев в регионе работает Центр мониторинга, обеспечивающий межведомственный контроль за поставкой и выдачей препаратов. Ежедневно обрабатывается до 200 отсроченных рецептов. В таких случаях препарат либо заменяется на аналог, либо лекарства оперативно перераспределяются между аптеками.

Обучение новому стандарту работы проходят и врачи. Теперь медики при выписке рецепта видят наличие препаратов не только в аптеке своего учреждения, но и на складе, а также во всей аптечной сети.