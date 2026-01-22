От поэзии Пушкина до путешествий Чехова: Фульвио Франчи раскрывает тайны русской души

Что знает среднестатистический сахалинец об Аргентине? Самую малость. Разве что слова из песни группы «Чайф»: «Какая боль, какая боль! Аргентина – Ямайка 5:0».

Любители чтения, быть может, назовут книги Хорхе Луиса Борхеса. А островные филологи вспомнят о слависте, профессоре государственного университета Буэнос-Айреса Фульвио Франчи. Он дважды с перерывом в десять лет участвовал в международных научных конференциях «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке». Кстати, современные аргентинцы читают на испанском путевые записки русского классика в переводе Фульвио Франчи.

Осенью прошлого года в Южно-Сахалинске и Александровске-Сахалинском он выступил с двумя докладами о литературном наследии Чехова и восприятии его творчества на берегах Южной Америки. Мне было интересно взять у профессора интервью для «Советского Сахалина».

– Фульвио, какое место русский язык занимает в вашей работе?

– В университете я веду курс по русской литературе на испанском языке. Мои студенты работают с переводами произведений русских писателей и поэтов. Сейчас занимаюсь подготовкой вступительного курса по русскому языку, потому что многие студенты хотят его изучать. В Аргентине подобные проекты бесплатны. А поскольку знание русского языка будет ещё одним «плюсом» в карьере студентов-филологов, они проявляют к нему интерес.

– Ваш межконтинентальный перелёт даже по сегодняшним меркам это что-то экстремальное…

– Правда, путешествие было очень утомительным, но необычным. Путь из Буэнос-Айреса в Москву занял 32 часа, ещё девять часов летел от Москвы до Сахалина.

– А как ваша семья отнеслась к тому, что вы второй раз решили преодолеть такие расстояния?

– В нашей семье приветствуется, когда все занимаются любимым делом и позволяют друг другу быть свободными. Мы всегда на связи. Дома рады, что я поехал в те места, которые люблю.

– Как у вас возник интерес к русскому языку?

– Это долгая семейная история. Моя бабушка по материнской линии родилась в Белоруссии. Во время войны фашисты уничтожили деревню, где когда-то жили мои родные, убили мирных жителей. Бабушка с мужем уехала в Аргентину. Много лет спустя её соотечественница путешествовала по СССР и узнала, что брат моей бабушки пережил войну.

Они встретились, бабушка стала переписываться с братом. Но она не умела писать по-русски. И я, будучи подростком, ездил в советское посольство, где переводили письма бабушки и её брата. Сотрудники были очень вежливые, внимательные, милые… Они убедили меня учиться. Я стал интересоваться русской и советской культурой. Окончил шестилетний курс русского языка на филологическом факультете в институте и начал читать русских классиков.

– Ваши впечатления о Сахалине?

– Там я чувствую себя как дома. У меня есть друзья – филологи и историки Анастасия Степаненко, Елена Савельева, Виктор Щеглов, Игорь Самарин. С них началось моё знакомство с чеховским островом. За последние пять лет сильно вырос Южно-Сахалинск с его новым аэропортом, микрорайонами и музейно-мемориальным комплексом «Победа». Александровск-Сахалинский я нашёл таким, каким он был в 2015 году. Там удивительная природа, прекрасное море и гостеприимные коллеги, они бережно хранят чеховское наследие.

– Интересно, что знают аргентинцы о России и Сахалине, в частности?

– Аргентинцы очень интересуются Россией. Это произошло после чемпионата мира по футболу: тысячи аргентинцев поехали в Россию и вернулись в восторге. Они познакомились с русской культурой, архитектурой, им понравилась приветливость россиян. И это несмотря на то, что мы не выиграли кубок. К сожалению, мы не играли с Ямайкой!

О Сахалине наслышаны немногие. Конечно, мои родственники, друзья, даже школьники знают, что в прошлом на острове была каторга. Но мне хочется рассказать о современном Сахалине, его природе, культуре, истории в дневнике моего путешествия. Быть может, со временем издам книгу статей аргентинских и российских филологов о сахалинском опыте Чехова.

– Знаю, на Сахалине вы подписались на несколько новостных чатов и с интересом комментируете некоторые публикации.

– Я не хочу потерять контакт с друзьями и коллегами из России.

– Пять лет до следующей международной Чеховской конференции пролетят быстро. Приедете ли ещё?

– Если меня пригласят, конечно, приеду с огромным удовольствием!

Беседовала Елена Иконникова, профессор СахГУ.