От сахалинцев ждут идеи по развитию туризма Дальнего Востока

Жителям Южно-Сахалинска предлагают поделиться идеями по развитию туризма Дальнего Востока. Предоставленные варианты будут использованы при создании плана туристического развития региона.

Любой желающий на портале «Мой Дальний Восток» может оставить интересные предложения по созданию туристической инфраструктуры, а также проголосовать за более понравившиеся проекты. До окончания приема заявок осталось 27 дней, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

К сведению, Ростуризм приступил к развитию якорных туристических макротеррторий, одной из которых является Дальний Восток, в том числе Сахалинская область. Лучшие идеи будут рассматриваться при разработке мастер-плана по развитию туризма Дальнего Востока.