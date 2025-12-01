От Старой Руссы до Берлина. Супруги Хохонины воевали в одной миномётной батарее

Врач присел на кровать.

— Что же будем делать, Евдокия Борисовна?

Хохонина, не отвечая, опустила веки, тяжело вздохнула. Соседка приподнялась на локте:

— Доктор, без ноги, говорит, жить не стану.

Врачу стало ясно: надо лечить отважную миномётчицу, не прибегая к ампутации. Удастся ли?

Весной 1943 года в солнечное майское утро к выздоравливающим пришла группа врачей. Со стула встала стройная женщина и бодро доложила:

— Старшина Хохонина готова встать в строй!

Снова в строй. Как тогда…

…Приказ был краток: доставить боеприпасы на огневую позицию кочующей батареи. Водитель Пётр Журавлёв вместе с напарником погрузил ящики со снарядами и завёл мотор полуторки. Но выжать педаль сцепления ему уже не пришлось. Шальная пуля обожгла грудь, вышла навылет в правом боку. А бое­припасы надо было во что бы то ни стало доставить. Что делать?

Старшина Хохонина знала, что кроме неё поблизости не было никого. Оставалось одно: сесть за руль самой — до войны одной из первых в деревне она окончила курсы трактористов. Сумеет ли, ведь автомобиль не трактор?

Путь пролегал по единственному шоссе, где скрещивались два огневых вала. Булыжная лента убегала вдаль, прячась за поворотами и снова возникая в отдалении. Сеял мелкий нудный дождь. Перед глазами старшины Хохониной, подобно маятнику, ходил по стеклу «дворник», словно отсчитывая секунды.

На войне нередко час равен году. Хохониной каждая минута казалась годом. Как только грузовик появлялся на открытом участке дороги, фашисты открывали фронтальный огонь из замаскированных пушек. Снаряды рвались совсем рядом. А для опасного груза достаточно одного осколка…

Вот впереди рухнуло на проезжую часть подкошенное дерево, автомобиль врезался в него, поднял на капот и провёз несколько метров. В кабине посыпались стёкла, холодный резкий ветер, водяная рябь слепили глаза.

Хохонина вела машину на огромной скорости. Ещё километр, пятьсот, может быть, двести метров, и она выедет из огненной зоны. Главное — дотянуть до своих. Батарейцам нужны боеприпасы. Нужны как воздух. Кому-кому, а ей это знакомо. Ведь первую медаль генерал вручил Хохониной за бой, где она четыре часа подряд не отходила от миномёта. Миномётный расчёт тогда подавил до полутора десятков огневых точек.

А снаряды падали рядом. Крутой поворот! Дуся резко затормозила, срезала угол и выехала на боковую дорогу. Здесь гитлеровцы сосредоточили огонь с ещё большей силой. Горела стерня. Машина шарахалась из стороны в сторону, словно испуганная лошадь. Перед крутым поворотом Дуся резко нажала на тормоз. Задние колеса пошли юзом. Грузовик развернуло. Но тут он уже оказался вне опасности. До нашей огневой — рукой подать.

Батарейцы, израсходовавшие весь боевой комплект, встретили отважную женщину молча. Им было не до слов. Зато горячий взгляд каждого солдата выражал братскую благодарность своему верному боевому товарищу.

Сколько раз за четыре года войны коммунистке Хохониной приходилось рисковать жизнью. Но она не задумывалась над тем, что может погибнуть. Девиз «Всё для фронта, всё для победы!» был воспринят ею как боевой приказ Родины. В первые же дни войны Дуся пришла в военкомат с просьбой направить на фронт. Но трактористы нужны были и на сельскохозяйственном фронте, и Дусе отказали. Не оставив заветную мечту, Дуся отчислила все семейные накопления в фонд оборонного завода на изготовление миномёта. А когда пришла весть о том, что миномёт с именной надписью направлен на фронт, коммунистка Хохонина ещё раз пришла к военному комиссару:

— Если не призовёте — буду писать в Центральный Комитет!

Дуся добровольцем ушла на фронт. Пройдя кратко­срочные курсы наводчиков миномётов, случайно попала в батарею, которой командовал муж под Старой Руссой. Старший лейтенант Дмитрий Хохонин своим глазам не поверил, когда увидел за прицельными приспособлениями свою жену. Вместе Хохонины прошли огненными дорогами от Старой Руссы до Берлина, расписались на стенах Рейхстага. За личную храбрость и умелое командование Дмитрий был награждён четырьмя орденами и восемью медалями. Евдокия стала старшиной, на её груди засияли орден Славы III степени, медаль «За отвагу», другие боевые награды…

9 мая 1945 года на центральной площади Берлина Александерплац старшина Хохонина сфотографировалась рядом со своим миномётом. Этот снимок и сам миномёт экспонируются сейчас в Центральном музее Вооружённых Сил. К двуноге лафета гладкоствольного орудия прикреплена монограмма: «120-мм миномёт изготовлен на средства патриотки Хохониной Евдокии Борисовны, которая в качестве наводчика и старшины батареи прошла дорогами Великой Отечественной войны до Берлина».

Старшина запаса Евдокия Борисовна Хохонина сейчас живёт в Поронайске (муж трагически погиб в 1953 году). Она пенсионерка. Ветеран Великой Отечественной войны часто выступает перед молодёжью с воспоминаниями о том грозном и суровом времени.

В. КАРПОВ.

1965 г.