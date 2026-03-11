От «Тагильской стали» до 45-й параллели – везде сахалинские спортсмены на высоте

Летающий лыжник Александр Баженов прыгнул на первое место

Александр Баженов завоевал золотую медаль в суперкомандных соревнованиях международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок «Тагильской стали». Состязания прошли в Нижнем Тагиле на трамплине К-120.

Сборная России-1 в составе островного летающего лыжника и представителя Татарстана Данила Садреева набрала 736,8 очка и заняла первое место. На второй ступени пьедестала сборная России-2, на третьем – сборная Казахстана, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Настоящие ворошиловские стрелки

Сахалинцы стали обладателями трёх золотых, одной серебряной и трёх бронзовых наград этапа Кубка России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Они посвящены почетному гражданину г. Улан-Удэ, участнику Великой Отечественной войны, первому олимпийцу Республики Бурятия, почётному мастеру спорта СССР П. П. Николаеву.

Состязания прошли в Улан-Удэ и собрали более 100 спортсменов из девяти регионов, в том числе трёх заслуженных мастеров спорта и четырёх мастеров спорта международного класса.

Сахалинскую область представляли девять спортсменов из Южно-Сахалинска и Томари.

По итогам всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 17 лет на пьедестал поднялись Анна Арендарчук и Дмитрий Иванов.

Анна завоевала серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа, 60 выстрелов. Тренер – Евгений Копылов.

Дмитрий заработал бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета, 60 выстрелов. Спортсмен показа лучший результат в квалификации – 560 очков и установил новый рекорд Сахалинской области в данном упражнении. Тренер – Геннадий Лаптев.

По итогам этапа Кубка России в копилке островного региона пять медалей.

Подопечные Геннадия Лаптева Екатерина Казаринова и Дмитрий Иванов в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар одержали уверенную победу.

В упражнениях ВП-60 (винтовка пневматическая, 60 зачетных выстрелов) и МВ-3х20 (малокалиберная винтовка, 60 зачетных выстрелов, 3 положения) золотые медали завоевал Константин Обоскалов.

Анна Бойко и Константин Обоскалов заработали бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар. Тренеры – Елена Шеренкова и Геннадий Лаптев.

Воспитанница Геннадия Лаптева Ольга Аверкина завоевала бронзу в упражнении МВ-3х20.

Киокушины забрали «Кубок Сибири»

Сахалинцы Богдан Богданов и Макар Махутов завоевали золото, серебро и бронзу всероссийских соревнований по киокушин «Кубок Сибири».

Турнир прошёл в Красноярске. Его участниками стали более 350 спортсменов из 23 регионов страны.

В дисциплине «ката» среди юношей 11 лет, 30 кг Богдан Богданов одержал три победы, благодаря чему стал обладателем награды высшей пробы. В дисциплине «кумитэ» спортсмен дошёл до финала, где уступил представителю Новосибирской области и занял второе место.

Макар Махутов в кумитэ среди юношей 12 — 13 лет в весовой категории 50 кг завоевал бронзовую медаль, уступив спортсмену из Забайкалья в поединке за выход в финал.

Фигуры высшего пилотажа на льду

Первое место на всероссийских соревнованиях «45 параллель» занял сахалинский фигурист Всеволод Живаев. Турнир завершился в Ставрополе, собрав участников из Москвы, Волгоградской, Свердловской, Воронежской областей, Ставропольского края и других регионов страны.

Всеволод выступал по программе третьего спортивного разряда. Несмотря на высокую конкуренцию, он уверенно откатал своё выступление и поднялся на высшую ступень пьедестала. Подготовила спортсмена тренер Елена Серковская.