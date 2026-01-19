От тайги до трубы: вспоминаем историю Сахалинской ГРЭС

Ушедший 2025 год важен датой – 60-летием с момента запуска Сахалинской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Поронайском районе. Это предприятие долгие годы работало энергетическим сердцем острова. В мае 2019 года ГРЭС «села на ноль» и больше не возобновляла свою работу. Это стало настоящей трагедией для энергетиков, шахтёров, жителей ближайших сёл и всех, кто был связан с историей этого предприятия. Давайте вспомним, с чего начиналась Сахалинская ГРЭС, как устраивалась жизнь работников, как сахалинцы прощались с легендарным местом, ставшим вторым домом для сотен людей.

АРМИЯ В ТЕЛОГРЕЙКАХ РИНУЛАСЬ В ТАЙГУ

Первый колышек Сахалинской ГРЭС (изначально она называлась Южно-Сахалинской) был забит на берегу залива Терпения в 1961 году. Это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка, и сюда со всей страны приехали сотни молодых строителей, специалистов и инженеров. Место выбрали вблизи посёлка Вахрушев, где находился угольный разрез, который должен был обеспечивать станцию топливом.

На страницах «Советского Сахалина» сохранились воспоминания о начале стройки:

«Представьте себе тайгу, густую, непроходимую, и сплошное, топкое болото в полтора, два, три метра глубиной. Но однажды тишина кончилась. Пришли сюда парни и девчата в ватных телогрейках и болотных сапогах. Со всех сторон в атаку на заросли и трясину ринулась армия. … Корчуют тайгу, вгрызаются в мерзлоту и один за одним поднимают дома строители Востока, но большинство жителей этих домов уходит к морю, на основной плацдарм… Забывали о сне и отдыхе экскаваторщики и шофёры. А за ними по пятам тоже шли строители и монтажники. Сначала – база: бетонный завод и полигон, мастерские и службы, железнодорожные линии, гараж, склады. А затем – береговая насосная, главный и вспомогательный корпуса».

Не всё шло гладко, проблемой стала, например, недостроенная ЛЭП: из 676 опор к тому времени было установлено лишь 306. Строительство сдерживали различные факторы: нехватка цемента, задержки предприятий, изготавливающих опоры, трудности с авиационными перевозками.

ПУСТИЛИ ДЫМ В ГЛАЗА

Несмотря на все трудности, в декабре 1965 года произошли ключевые события, которые навсегда вошли в историю островного производства электроэнергии. 9 декабря на ГРЭС растопили котёл, через 10 дней турбины опробовали на холостом ходу. 28 декабря испытали энергоблок с электрической нагрузкой генератора.

Для запуска станции использовали всё подручное. Был привлечён электропоезд, который выдавал 4 мегаватта мощности. Столько энергии давала центральная электростанция, построенная ещё японцами. Эти ресурсы помогли «вдохнуть жизнь» в новую ГРЭС.

Одним из тех, кто стоял у истоков пуска станции, стал Николай Каблучко, инженер-электрик и житель села Восток.

Начав работу на ГРЭС в 1964 году, он был свидетелем её первого запуска. Вспоминая тот день, Николай смеётся:

– Пуск был намечен, но мы немного не успели подготовиться. Тогда взяли, накидали в трубу покрышек и подожгли их. Дым пошёл, все засняли этот «запуск» и разошлись… доделывать станцию.

ЯПОНЕЦ ХАРАДА ПОМОГ РАЗМИНИРОВАТЬ СТАНЦИЮ

До выхода Сахалинской ГРЭС на проектную мощность энергию району поставляла японская станция. К 60-м годам она доживала свой срок, но пока исправно обеспечивала электричеством стройку и шахту в посёлке Вахрушево.

Первое время после освобождения Сахалина от японских милитаристов на станции работали японские и корейские кадры. В 1946 году советское правительство приступило к репатриации прежних жителей Карафуто, наладив переселение на архипелаг советских граждан из других районов государства.

Не все японцы и корейцы покинули островную землю, ставшую им родиной. Одному из специалистов, японцу Хараде, советские спецслужбы позволили остаться и работать в Сахалинской области за то, что тот в 1945 году помог разминировать электростанцию, показав места закладки взрывчатки.

Хараду, невзирая на его «карафутское» прошлое, новые сограждане уважали. Сам японец с трепетом относился к новой родине. Потому перед 1 Мая и 7 ноября ему доверяли право подняться на трубы новой ГРЭС, чтобы водрузить там красный флаг СССР.

ТУРБИНЫ ОХЛАЖДАЛИ НАВАГОЙ

30 января 1966 года, в воскресенье, в 17 часов, генератор Сахалинской ГРЭС был официально включен в сеть. После устранения дефектов, выявленных во время пробного запуска, ток новой мощной турбины пошёл в энергосистему острова. В октябре того же года заработала высоковольтная линия электропередачи ГРЭС – Южно-Сахалинск. И электричество с берега залива Терпения начало поступать в населённые пункты юга острова. К 1972 году строители и энергетики запустили ещё пять энергоблоков.

Сахалинская ГРЭС получила уникальную систему охлаждения оборудования – для этого использовали воду залива Терпения. Для её забора был построен специальный морской ковш. Однако его работа часто осложнялась: резервуар заносило песком и льдом, а иногда навага забивала насосы и трубы, подающие воду к турбинам. В таких случаях станция останавливалась и сотрудники чистили оборудование.

После охлаждения турбин использованную воду сливали обратно в море. Место слива получило название «Тёплое» – в летний сезон здесь отдыхали энергетики с семьями.

Морская вода не только охлаждала оборудование, но и смывала шлаки после сгорания угля на золоотвал. А для работы турбин и выработки энергии использовалась пресная вода из реки Горянки.

БАТАЛИИ СРЕДИ ЦЕХОВ

На ГРЭС кипела не только вода перед турбинами – в большом коллективе царила атмосфера творчества, спорта и единства. Это ярко проявлялось в преддверии Дня энергетика или Дня Победы, когда сотрудники станции соревновались между собой в художественной самодеятельности.

Каждый цех готовил свою концертную программу с песнями, танцами и театрализованными постановками.

— Ко Дню Победы мы сделали постановку «Мамаев курган», – вспоминает бывший начальник химического цеха Галина Горлова, приехавшая на ГРЭС из Волгограда в 1970-х годах. – Мы изготовили меч, Вечный огонь, женщину одели в наряд скульптуры Родина-мать. Другая шла в чёрном с цветами в руках… Когда закончилось выступление, зал молчал несколько минут.

— Хвалятся… Все цеха удивляли! – возражает машинист щита котлотурбинного цеха Мария Смирнова.

— А помните, как Пряхин и Дейкун ставили танец маленьких лебедей? – смеётся Галина. – Один маленький, другой большой, оба в пачках… Зал просто валялся со смеху!

ГРЭС МОГЛА РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ…

Шесть лет назад время поставило точку в истории Сахалинской ГРЭС. В 2015 году началось строительство новой станции – Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском Томаринского района. ГРЭС-2 запустили 25 ноября 2019 года. В мае того же года ГРЭС-1 остановилась…

Инженеры и работники первой ГРЭС не сразу смирились с решением об остановке предприятия. Энергетики собирали митинги, записывали обращения к Президенту России, встречались с представителями областной власти. Однако все попытки сохранить предприятие оказались тщетными.

– То, что нашу ГРЭС похоронили – неправильно, – сетует Николай Каблучко. – На станции было шесть энергоблоков, временный торец, за которым можно было продолжать строительство, ставить новые турбины и котлы. Вся инфраструктура для беспроблемной работы была, хватало обученных специалистов. Но наверху решили, что лучше построить новую станцию…

Энергетикам предложили перейти на работу в Ильинское, большинство согласились. Сперва ездили от залива Терпения к Татарскому проливу вахтовым способом, позже получили квартиры на другом берегу острова.

Но попробуйте поговорить с жителями посёлка Восток, построенного для работников ГРЭС-1, – убедитесь, что многие его жители надеются вернуться на малую родину. Областному правительству на заметку: надежды на возвращение они связывают со строительством порта в селе Новом между Макаровским и Поронайским районами – вот уж где пригодятся мозги и руки сахалинцев!

ВОСТОК НЕ СДАЁТСЯ!

Посёлок, построенный для энергетиков, жил в ритме ГРЭС. Имя своё он получил в честь космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полёт в космос. Но топониму можно придать и другой смысл – в 1869 году шхуна «Восток» доставила с юга Сахалина команду солдат с подполковником Депрерадовичем и прапорщиком Шишмарёвым. Эти люди основали в устье реки Невы (так тогда называли Поронай) военный пост, из которого вырос город Поронайск.

С первых домов посёлок создавали и для энергетиков, и для всех членов их семей. В нём до сих пор работают библиотека, детские сады, Дом культуры.

Превратившись в село, Восток не «потух» вместе с котлами ГРЭС. Здесь капитально ремонтируют многоэтажки, укладывают асфальт, украшают скверы и дворы. В 1965 году газета «Советский Сахалин» представляла Восток будущего как «красивый, современный город с зелёными аллеями, зеркальным асфальтом и неоновыми огнями». В город он не вырос – и хорошо, ведь у небольшого населённого пункта, где все друг другу знакомы, есть свои преимущества.

Серая крепость ГРЭС-1, целящаяся в небо мощными стволами труб, у жителей Востока вызывает ностальгическую грусть… Впрочем, не только у местных жителей – сердце любого сахалинца, проезжающего мимо по берегу залива Терпения, сжимается при виде когда-то живого бастиона нашей энергетики.

Но всё же очень хочется верить, что однажды, как только наша великая страна вспомнит о разумной эксплуатации угольных месторождений, замершее сердце острова вновь забьётся и погонит энергию по жилам Сахалина.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

УГОЛЬНЫЙ ПОЛУМИНИСТР

Казалось бы, всем сахалинцам фамилия Вахрушев знакома. Во-первых, есть и посёлок в Поронайском районе, и речка Вахрушевка у села Троицкого близ областного центра. Однако не все знают биографию этого человека. Между тем Василий Вахрушев, в честь которого назвали горняцкий посёлок у крупного месторождения бурых углей, с 1939 по 1940 годы руководил советом народных комиссаров РСФСР (федеральным правительством России). И до 1946 года возглавлял народный комиссариат угольной промышленности СССР.

В январе 1947 года Василий Вахрушев в возрасте 45 лет скончался от инфаркта в рабочем кабинете Кремля. Хоронили его у Кремлёвской стены, гроб сравнительно молодого наркома несли Сталин, Ворошилов, Косыгин, Молотов, Микоян и другие представители верхушки советской власти. Меж тем скупая официальная биография очень слабо объясняет его высокое положение.

Как утверждает БСЭ, родился он в 1902 году в Туле в семье рабочего, рано лишился семьи, воспитывался у подруги умершей матери. Окончил три класса церковно-приходской школы. Работал на тульских самоварных предприятиях.

С 1919 по 1921 годы сирота-слесарь служит в агитпункте политуправления одного из фронтов Гражданской войны. Позже руководит в Туле уголовным розыском, швейным трестом, металлургическим заводом, от которого ездит в Германию и США, чтобы заключить с капиталистами договоры на строительство заводов в СССР.

Некоторое время Вахрушев управляет энергетическими предприятиями в Подмосковье — стратегически важном регионе СССР. Затем его назначают наркомом местной промышленности РСФСР, эта часть народного хозяйства занималась изготовлением т. н. ширпотреба, не нуждающегося в привозном сырье, дорогостоящем оборудовании или кадрах высокой квалификации.

В 1943 году, будучи наркомом угольной промышленности, Вахрушев получает звание Героя Соцтруда. После вой­ны его утверждают министром угольной промышленности восточных районов СССР, к которым относили Урал, Сибирь, Дальний Восток и часть Средней Азии…

В разных книгах приводится история этого назначения, связанная с управленческими приёмами Лаврентия Берии. Мол, сам Вахрушев намеревался управлять западными районами, где собрал лучшие кадры, но Берия решил отправить его на восток. Но эта драма очень похожа на анекдот времён «оттепели».

Тем не менее фамилия Вахрушева встречается в документах по делу самого Берии. В 1939 году подручные наркома внутренних дел выбивали из начальника главного управления энергетического хозяйства СССР Тимофея Регентова показания на Вахрушева, якобы руководившего вредительской организацией…

Кем на самом деле был Вахрушев, вряд ли разберутся даже историки. Впрочем, последние годы они, похоже, потеряли всякий интерес к подобным разбирательствам.

Николай ШЕЛЕПОВ.