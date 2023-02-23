От удара вертолет разлетелся на куски. По следам ЧП

Фрагменты корпуса, искореженные детали разметало по приличной площади на заснеженном склоне пика Чехова. Следователи и сотрудники МЧС по горячим следам побывали на месте происшествия, зафиксировали эту жуткую картину и позже опубликовали шокирующий видеоотчет в официальном аккаунте восточного следственного управления на транспорте…

Как сообщалось ранее, в тот роковой день 17 февраля погибли двое: пилот и Дарья, фотограф из Хабаровска. Ее супруг, Андрей, чудом выжил, получил тяжелую травму шеи, перенес операцию и находится в областной больнице. Оба – большие любители путешествий, в том числе и экстремальных, по дальневосточным просторам. Семейный фотоархив хранит незабываемые кадры: покорения горных вершин в Хабаровском крае и не только там, байдарочные походы по рекам и многое другое. Несколько лет назад у этой пары родился мальчик. Немного подрос – и родители стали брать ребенка с собой. Так поступили и на сей раз – привезли ребенка на Сахалин. Но, отправляясь в воздушное путешествие на вертолете, оставили в гостинице под присмотром няни.

15 февраля Дарья принимала поздравления с днем рождения, ей исполнилось 34 года. Замечательный возраст, когда кажется, что вся жизнь и множество новых впечатлений впереди. Увы, все закончилось через два дня.

Чей ты, «Робинзон»?

Незадолго до происшествия южносахалинцы могли видеть небольшой красный вертолет, нарезающий круги над некоторыми районами областного центра. Тот самый, Robinson с бортовым номером RA-04340. Как удалось выяснить «Советскому Сахалину», эта «железная стрекоза» и еще одна, такого же типа, принадлежат индивидуальной предпринимательнице, причем ИП зарегистрировано совсем недавно — 27 сентября 2021 года в Горнозаводске Невельского района. Основной вид деятельности бизнесвумен – выполнение авиационных работ. Но есть и еще пять: аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки; деятельность грузового воздушного транспорта; торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; торговля оптовая неспециализированная и аренда грузовых воздушных судов с экипажем.

ИП включено в перечень эксплуатантов, имеющих соответствующий сертификат для осуществления авиационных работ. В качестве аэропорта базирования указана посадочная площадка «Оленья Горка». Эта вертолетная площадка находится в южной части Южно-Сахалинска, южнее Христофоровки.

Именно с нее и отправился в последний полет красный «Робинзон». А в 07.43 по московскому времени (15.43 по сахалинскому) в единую систему авиационно-космического поиска и спасания поступил сигнал о сработке маяка, установленного на борту вертолета. Таким образом действует международная спутниковая поисково-спасательная система КОСПАС-САРСАТ.

Коварство снежной горы

На взгляд нашего постоянного эксперта Юрия Генсиоровского, кандидата геолого-минералогических наук, многие годы посвятившего изучению лавинных процессов на Сахалине и в других регионах, в горах, даже невысоких, возможны разные сценарии развития событий:

— В данном случае мог пилот ошибиться, а могло и ветром вертолет «крутнуть», ведь он легкий. Судя по опубликованным фотографиям и видео, место крушения расположено в районе пика Чехова, там есть такие скалы причудливой формы, которые попали в кадр при оперативной съемке… Полеты в гористой местности всегда рискованны…

В начале 1990-х я только приступил к работе техником в гидрографической партии Сахалингидромета. Мы выполняли авиадесантные снегомерные работы в горах. Происходило это так. На вертолете нас забрасывали в труднодоступную точку, и пока мы там свое отрабатывали, «вертушка» нас дожидалась — кружилась в воздухе рядом, если не могла приземлиться. Пилоты были профи в своем деле и обычно все обходилось без особых приключений.

Но однажды… Наш вертолет летел над долиной реки вверх по ее течению, к хребту Шренка, что в южной части Сахалина. Внезапно мы влетели в снежный заряд. Это когда болтанка и видимость «ноль». Хорошо, что снег быстро закончился. Выскакиваем из этой слепой зоны, а перед нами – горный склон! Нас всех выручило, что пилот был опытный, сориентировался мгновенно и успел увести с креном наш Ми-2 в сторону. А может, всем нам просто в тот раз повезло, вот и весь сказ…

Ярослав САФОНОВ.