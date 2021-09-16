От заготовки леса до стройматериалов. На Сахалине появится современное деревообрабатывающее производство

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между правительством Сахалинской области и компанией «Евразлес» подписал глава регионального правительства Алексей Белик.

Реализация этого проекта позволит привлечь в экономику региона более 19 миллиардов рублей, создать 242 новых рабочих места. Заготовка леса в объеме 1,4 миллиона кубометров в год будет вестись с применением колесной экологически безопасной сортиментной технологии. Современное лесопильное производство станет выпускать в год до 400 тысяч кубометров бруса и доски. Эти изделия пользуются высоким спросом в сфере индивидуального жилищного строительства. Предприятие будет производить и клееные стройматериалы: CLT-панели, а также плиты OSB.

Отходы пойдут на изготовление древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул и многого другого. Также «Евразлес» будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– На Сахалине и Курилах из года в год растут объемы возведения жилья. Поэтому важно развивать в регионе собственную стройиндустрию. Подписанное соглашение предусматривает создание в Тымовском районе крупного предприятия, которое будет выпускать строительные материалы. От этого выиграют жители области, которые нуждаются в качественном и доступном жилье, – отметил Алексей Белик.

– Сахалин сегодня территория высокой экономической активности. Региональная администрация поддерживает создание и развитие производств, нацеленных на выпуск строительных материалов. Считаю, вместе мы создадим высокоэффективное предприятие, которое позволит нарастить объемы строительства жилья для жителей области, – отметила генеральный директор компании «Евразлес» Ксения Ненашева.

Реализация проекта по созданию на Сахалине масштабного деревообрабатывающего предприятия с глубокой переработкой древесины начнется уже в нынешнем году.

Ирина НОВИКОВА.