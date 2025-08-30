Отбывающий наказание 66-летний сахалинский экс-губернатор Александр Хорошавин попросил отправить его на СВО

Ровно десять лет назад Хорошавин вошёл в историю российской власти как первый арестованный действующий глава субъекта РФ. Ему с организованной преступной группой инкриминировали взятки в сумме 522 млн рублей за право выполнения работ предпринимателями по госконтрактам и пр.

Бывший чиновник осужден за взяточничество на 15 лет лишения свободы отбыл уже 2/3 своего срока наказания. И, согласно букве закона, может рассчитывать на УДО – условно-досрочное освобождение.

Право на условно-досрочное освобождение даётся всем, но практика адвокатов говорит, что с такими серьёзными статьями, как у бывшего губернатора (коррупция в разных обличиях), раньше времени на свободу не выпускают.

Как сообщает РИА Новости, 66-летний экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин попросил отправить его на СВО.

