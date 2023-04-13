Отчетность: подходят сроки. Напоминание предпринимателям

Администрация Южно-Сахалинска информирует организации о том, что сроки предоставления отчетности за I квартал 2023 года завершаются.

Так, до 20 апреля заканчивается прием документов по форме П-2: «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».

До 29 апреля принимаются отчеты по форме ПМ: «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».

Заполнить и направить требуемую отчетность в электронном виде можно одним из следующих способов:

в личном кабинете рес­пондента (требует наличия действующей учетной записи в системе сбора отчетности или регистрации в ней);

путем заполнения в офлайн-модуле и последующего предоставления отчета через специализированного оператора связи;

путем заполнения в офлайн-модуле и последующей отправки отчета на почтовый адрес: websbor-report@gks.ru.

Отметим, принимаются только отчеты в формате XML, подписанные квалифицированной электронной подписью.

Офлайн-модуль для заполнения отчетов можно скачать с сайта системы сбора отчетности.

Получить индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, можно обратившись к информационной системе Росстата (получить данные о кодах и формах).

По вопросам подключения к системе сбора отчетности и установки программного обеспечения «Заполнение форм статистической отчетности» (офлайн-модуля) можно обращаться по телефонам: +7 (4242) 31-41-15, +7-924-888-10-65.

Заявки на регистрацию в личном кабинете необходимо отправлять на адрес электронной почты: p65_esso@gks.ru.