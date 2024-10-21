Отчёты Сахалинских аграриев тревожат

Сахалинские предприятия собирают картофель и овощи в объёмах меньших, чем в прошлом году.

Октябрь балует остров золотой осенью, и сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности торопятся собрать урожай, пользуясь тёплой и сухой погодой. Итоги страды подведём отдельно, но пока попробуем оценить отчёты островного министерства сельского хозяйства и торговли, которые ведомство обнародовало 16 октября.

Картофелем в Сахалинской области заняты почти две тысячи га. На 16 октября уборка закончена на 1430 га. Эти цифры почти не отличаются от прошлогодних, но внушают опасение следующие данные: в хранилища поехали 22,8 тысячи тонн клубней, это примерно всего лишь 64 % прошлогоднего объёма сбора. И урожайность в этом году ниже – всего 160 центнеров с га (66 % от показателей 2023 года).

Работники сельского хозяйства убрали капусту с 44,5 га. В закрома поехали кочаны общим весом в 1346 тонн. Это меньше, чем год назад – 77,8 % прошлогодних показателей.

А вот морковь радует (или хотя бы успокаивает) урожайностью: 504 ц/га, или 108,7 % к уровню 2023 года. Её убрали с 44 га, остаётся освободить от оранжевых овощей ещё примерно 109 га.

Темпы уборки свеклы ниже, чем у моркови. И валовой сбор составил 1326 тонн, примерно 55 % показателей прошлого октября. С каждого островного га в среднем собрано 250 центнеров свеклы.

Темпы уборки прочих овощей с полей региона опережают прошлогодние. Но общая урожайность ниже. Не будем забывать: детальную оценку показателей следует делать по завершении страды и с обязательным привлечением специалистов по сельскому хозяйству.

Помидоры, огурцы и другие тепличные овощи в этом году соберут с площадей в 20,7 тысячи квадратных метров. Урожай огурцов составил 65,2 тонны, помидоров – 42,2.

Хороший урожай дали ягодные культуры – этот сектор сельского хозяйства Сахалина традиционно занимают фермерские хозяйства. С 15 островных гектаров, отданных этим культурам, они собрали 120,3 тонны ягоды, на 70 % превысив показатели прошлого года.

За детальным прогнозом урожая следующего года мы ещё обратимся к специалистам. Но, чтобы добавить читателям оптимизма, подчеркнём приятные цифры отчёта: в этом году темпы вспашки зяби превышают показатели 2023 года: труженики островных сёл прошли тракторами 304,1 га из плановых 3618,8. В прошлом году к этим числам октября были распаханы лишь 267 га зяби.

Сергей Макаров.