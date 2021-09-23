Отцовский долг зовет в дорогу. Владимир Николаевич Тымченко из Кемеровской области ездит по России, выполняя особую миссию

Отец погибшего в первую чеченскую войну Виталия Тымченко с 1995 года встречается с родителями и родственниками сослуживцев сына, по крупицам собирает материалы о боевых действиях в той горячей точке. В кропотливой поисковой работе ему помогают газетные публикации, непосредственное общение и переписка с родителями павших воинов и их командирами.

Зачем все это уже не молодому человеку? Упреждая подобные вопросы, Владимир Николаевич говорит, что первая чеченская война с неоправданными потерями вызывает у родителей, солдат и офицеров справедливое желание сказать правду о ее еобоснованности и отдать должное мужеству и героизму наших бойцов.

Они вызывали огонь на себя

В июне 1994-го двадцатилетние парни из 245-го гвардейского мотострелкового полка Северо-Кавказского военного округа выполняли отвлекающий боевиков маневр. Чтобы противник не обнаружил передвижение основных сил федералов, они, находясь на главной горной дороге вдоль Аргунского ущелья, ведущей в Шатой (п. Советское), вызвали огонь на себя. Двадцать человек погибли, девятнадцать получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью…

В этом году Владимир Николаевич Тымченко приезжал в Мулино Нижегородской области на 80-летний юбилей полка, историю которого хорошо знает. В Великую Отечественную 245-й дошел до Берлина, остался в группе войск в Германии до 1994 года, затем его передислоцировали в Мулино Нижегородской области, значительно сократив контингент военнослужащих.

Когда начались боевые действия в Чечне, в полк набрали немало дальневосточников. Так что погибшие молодые воины есть и в Приморье, и в Хабаровском крае, и в Якутии, и в Магадане…

В Приморье еще в 2011 году Владимир Николаевич Тымченко повстречался с Ириной Порфирьевной Литавр, мамой павшего однополчанина сына, и командиром морской пехоты Сергеем Константиновичем Кондратенко. Тот сообщил, что военный журналист Валерий Киселев из Нижегородской области пишет про 245-й полк книги «Исповедь непобежденного полка» и «Слава непобежденного полка». В 2013 году Тымченко приобрел эти издания в книжном магазине, созвонился с автором и получил приглашение на их презентацию.

Новые факты и подробности о событиях первой чеченской войны, встречи с родителями героев, школьниками и педагогами также подвигли Владимира Николаевича на писательский труд. Ведь за два с лишним десятилетия Тымченко объездил множество российских городов и сел, собирая материалы о сослуживцах сына, рассказывая родным горькую правду о том, как погибли воины. С публицистом Владимиром Келлером он стал соавтором документально-публицистического повествования «Дорогами мужества», вышедшего в свет в 2019 году.

Мужество островитян

Дважды Тымченко приезжал на Сахалин – в 2011-м и 2021-м. Общался с ветеранами боевых действий. Председатель областного совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий Иван Федорович Лахно помогал ему в организации поездок в Смирныховский и Углегорский районы, в проведении встреч в Южно-Сахалинске со школьниками и родственниками павших солдат.

В нынешний свой приезд гость из Междуреченска во второй раз навестил в с. Первомайском Лидию Андреевну Оськину – маму Вячеслава, сослуживца Виталия Тымченко, погибшего с ним в том же бою. Подарил ей книгу, где есть фото ее сына и строки о нем. В Шахтерске Владимир Николаевич также увиделся с родителями ребят, не вернувшихся из Чечни.

В 1995-м в той горячей точке оборвались жизни еще девяти сахалинцев: Виталия Абрамкина, Владимира Голубова, Игоря Зизюка, Дениса Молостова, Юрия Крылова, Тимофея Муртазалиева, Андрея Покровского, Федора Рулякова, Ильи Струкалина, а в 1996-м – Александра Еремина и Константина Суворова. За боевые действия в Аргунском ущелье все они были награждены орденами Мужества (посмертно).

Надо отдать должное Владимиру Николаевичу – по его инициативе их имена, также увековечены на стеле в Междуреченске Кемеровской области.

От первого лица

Конечно же, хотелось больше узнать и о Виталии, и о Тымченко-старшем. Вот что он рассказал:

– Виталий учился хорошо. После школы не спешил в институт. Говорил: «Отслужу, тогда и буду поступать». Он почти два года проработал у меня на участке, где я был начальником по строительству железных дорог. А потом по призыву пошел служить в ракетные войска стратегического назначения. Но первая чеченская война внесла свои коррективы. Виталия направили в 245-й полк, где командиром был Станислав Николаевич Морозов.

Мы с женой навещали сына в учебном подразделении в Псковской области. Три дня с ним общались. Получилось так, что с мамой он попрощался, а со мной нет. Сказал: «Придешь на плац, там и попрощаемся». Я пришел, а его нет, ребят увезли в учебное подразделение. Но в Чечне мы все же попрощались.

От Виталия, оказавшегося в горячей точке, долго не было никаких вестей. И я поехал в Чеченскую Республику на поиски. Когда встретились, сын сказал: «Я понял, ты приехал по просьбе матери, чтобы меня забрать. Но ты меня так не учил поступать. Я сюда прилетел с 450-ю ребятами и предателем не буду никогда». Довелось пообщаться с Виталием две недели, бойцы готовились выдвигаться в горы на Шатой. Сын знал, что там будет тяжело, попросил меня уехать, не мешать его службе.

Остался в памяти такой эпизод. Я никогда не носил ни усы, ни бороду. Там захотел побриться, а Виталий и говорит: «Папа, я хочу тебя увидеть бородатым и усатым».

Вернувшись домой, я сфотографировался с женой и отправил Виталию письмо со снимком, где я в новом облике. В ответном (последнем) он написал: «Мама, ты папу за бороду не ругай».

Через три недели после нашего расставания сын погиб. Это было 12 июня. Я находился в командировке в Новокузнецке, когда пришел груз 200. Приехали представители военкомата, а у меня на работе ситуация была аварийная. И мне не стали сообщать страшную весть. Позже сказали, что за мной выслали машину. Зачем?

Возникли плохие предчувствия. Утром вместо планерки меня направили к начальнику. Зашел в кабинет, а там военные. Я сразу понял: случилась трагедия.

В последний путь Виталия провожало много людей. Нас с женой все это время поддерживали первая учительница и классный руководитель Виталия. За свой счет они заказали для школы мемориальную доску в память о сыне, выполнившем воинский долг. С 2018 года в этом здании находится начальная школа лицея. На ее фасаде – новая мемориальная доска.

Что рассказать о себе? Мой адрес: Советский Союз. Жил в Крыму, Молдавии, Одессе. Окончил 8 классов и училище. Получил профессию механизатора-тракториста-комбайнера. В армию не взяли как единственного сына у мамы и по состоянию здоровья (из-за проблем со слухом).

Больным я себя не считал и по комсомольской путевке уехал на строительство железных дорог в кузбасский Междуреченск. Прошел путь от разнорабочего до начальника участка. Награжден медалью «За трудовое отличие». От губернатора Кемеровской области за патриотическое воспитание сына получил региональную медаль «Отцовская слава». Есть у меня памятные медали и знаки от ветеранских и общественных организаций, в том числе юбилейная медаль «20 лет сахалинскому областному совету ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий».

Полпред гвардейского полка

Поездки по России у Владимира Николаевича – от западных границ до восточных. Его ждут в школах, где учились сослуживцы Виталия. Номера этих образовательных организаций Тымченко находил в некрологах. Так он узнал, что в средней школе № 23 Южно-Сахалинска учился Тимофей Муртазалиев, а в шахтерской – Юрий Крылов.

Встречаясь с учащимися и студенческой молодежью, официальный полпред 245-го полка рассказывает о его 80-летней героической истории, демонстрирует копию знамени, рассказывает о сыне и его сослуживцах, ценою жизни выполнивших солдатский долг.

Как сказал ветеран боевых действий южносахалинец Иван Федорович Лахно, Тымченко – уникальный человек, настоящий патриот, сохраняющий память о павших и связывающий незримой нитью их родных и близких. Встречи с ним для детей – это настоящие уроки мужества, суровые и не пафосные, но светлые и честные. У него у самого уже три правнука и правнучка. Они гордятся своими прадедушкой и прабабушкой. В этом году Галина Васильевна и Владимир Николаевич Тымченко отметили золотую свадьбу. Жизнь продолжается.

Людмила Степанец.