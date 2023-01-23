Отдача от конструктивов. Программа капремонта домов дает ощутимый эффект

Дом № 131 по улице Пушкина в областном центре – своего рода эталон капитального ремонта жилья, который ведется у нас на островах девятый год. Его жильцы практически не пользуются обогревателями, на холодные батареи в квартирах и сквозняки на площадках не жалуются и при этом который год могут похвастаться небольшими цифрами в коммунальных платежках.

С этого года экономия расходов на оплату услуг ЖКХ, согласно предварительным подсчетам, составит в среднем 223 тысячи рублей в год, или 13 % от прежней суммы платежей.

– Капитальный ремонт в этом доме затронул все основные элементы: инженерные сети, кровлю и фасад, – рассказал директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Сахалинской области» Игорь Бондарев.

– В 2022 году работы проводились совместно с федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках его профильной программы. Занимались фасадом, заменили окна в подъездах и входные двери, установили на них доводчики.

Несколькими годами ранее утеплили чердак и установили в подвале тепловой узел с автоматикой и датчиками погодного регулирования. Такой вот получился энергоэффективный ремонт в строении, которому больше 55 лет (год постройки 1965-й, число проживающих – 179 человек).

Подобных примеров на Сахалине и Курилах немало. Упомянутые тепловые узлы с автоматикой и датчиками погодного регулирования в зависимости от состояния наружного воздуха увеличивают или уменьшают температуру горячей воды в системе теплоснабжения. Это позволяет экономно ее расходовать и поддерживать нужную температуру в жилых помещениях. В итоге заметно снижаются затраты на оплату коммунальных услуг.

– Люди в областном центре и в районах уже оценили эффективность таких изменений, – отмечает Игорь Бондарев. – Правда, специалистов, знающих, как обслуживать оборудование тепловых узлов, не так много. Поэтому министерство ЖКХ нашего региона запустило программу по обучению персонала управляющих компаний, который сможет обслуживать это оборудование.

Еще одно благо, которое появилось у жителей островов благодаря Фонду капремонта, – электропроводка, рассчитанная на реалии 21 века. Она тоже добавляет энергоэффективности домам и позволяет не тратить киловатты впустую. Ведь в строениях, которые появились десятилетия назад, электрические сети не рассчитаны на нагрузку, какая есть сейчас, – тогда не было такого количества бытовой техники, не было компьютеров, теплых полов и пр.

В 2022 году, по данным регионального министерства ЖКХ, обновиться должны 257 конструктивных элементов (это крыши, фасады, электрические и инженерные сети) в 142 многоквартирных домах (МКД), стоимость работ составит 2 млрд рублей. На 2023 год запланировано сделать больше, чем в году уходящем – 388 конструктивов в 188 МКД. На капремонт предусмотрено свыше 2 млрд рублей. Вероятнее всего, расходы вырастут, это связано с увеличением стоимости стройматериалов. Растут они – растут и расценки на ремонт. Поэтому руководство Фонда капремонта сейчас пересматривает сделанные ранее планы. Но это не приведет к сокращению запланированного числа многоквартирных домов и конструктивов.

С 2023 года, согласно постановлению правительства области № 531, на 50 копеек возрастает тариф за капитальный ремонт для населения – он составит 10 рублей 20 копеек за 1 квадратный метр. Никаких дополнительных повышений не планируется.

– Напомню, что казна Фонда капремонта формируется из средств регионального бюджета, бюджетов МО и платежей населения. Область несет значительную часть затрат. Кстати, по сравнению с другими регионами у нас доля финансирования из бюджета больше, в некоторых регионах этой поддержки нет, – подчеркнула министр ЖКХ области Наталия Куприна.

Уже ни у кого не осталось сомнений, что программа капитального ремонта многоквартирных домов следует в правильном направлении. Процесс идет системно, и при составлении плана работ специалисты учитывают сразу несколько критериев. Ощутимая отдача – не только улучшение комфортности проживания, но и снижение затрат на коммунальные услуги.

Конечно, не все поначалу шло идеально. Примеров для подражания было мало или не было совсем. Не сразу удалось достичь понимания между жильцами и Фондом. И той и другой стороне пришлось кое-где пересмотреть свои подходы. Теперь для капитального ремонта многоквартирных домов разработан и утвержден альбом типовых проектных решений.

– Его применение значительно облегчает работу проектировщиков, – отмечает Игорь Бондарев. – Сахалинцы и курильчане уже знают о нашей программе и ее преимуществах. К сожалению, все еще встречаются случаи, когда люди при проведении капремонта инженерных сетей не допускают рабочих к внутридомовым сетям. Мы им объясняем, стараемся убедить. В 90 % случаев это удается. В остальных 10% приходится идти в суд. И из-за одного, двух таких собственников страдает весь дом. Решение суда будет в пользу Фонда капремонта, и рабочие все равно зайдут на ремонт, но потеряют время. А человек потратит еще и нервы.

Другой ахиллесовой пятой программы капремонта в первые годы были недоброствестные подрядчики, которые делали работу некачественно и создавали жильцам проблемы. Теперь таких случаев практически нет.

Чтобы защититься от нерадивых исполнителей, создан своего рода фильтр. На первом этапе, согласно постановлению правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615, проводится отбор строительных компаний в реестр квалифицированных подрядных организаций. Областное министерство ЖКХ знакомится с историей компаний, которые изъявили желание участвовать в процессе капитального ремонта домов в островном регионе. Существует несколько критериев, по которым оценивают эти компании, в том числе учитываются квалификация персонала, опыт на рынке капремонта и др.

На втором этапе подрядчики, попавшие в реестр, имеют право участвовать в аукционах на проведение проектирования и строительно-монтажных работ на площадке информационной системы закупок.

Победители заключают контракты, за несоблюдение сроков и дефекты в работе предусмотрены штрафные санкции. Одним словом, создан эффективный механизм, который ставит барьер некомпетентным исполнителям.

С 2022 года, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, из программы капитального ремонта исключили дома, где меньше 5 квартир. Ведь большая часть таких объектов представляет собой быстровозводимые модули. Вложение средств жильцами в обновление таких домов через единый фонд капремонта посчитали нецелесообразным. Заниматься конструктивами в таких постройках сподручнее будет тем, кто их обслуживает, – управляющим компаниям или товариществам собственников. Жильцам начали возвращать уплаченные ранее взносы. В конце 2022 года, по сведениям регионального министерства ЖКХ, средства вернули уже 24% собственников. Общий объем возвращенного составил порядка 5,8 миллиона рублей – чуть меньше половины всей суммы.

Антон СМОЛЯКОВ.

Возьмите на заметку

Оформить возврат уплаченных ранее средств жильцов домов, где меньше 5 квартир, можно лично в фонде по адресу: г. Юж­но-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 в, офис 111. Документы также принимают через почтовое отправление или на электронную почту sakhremont@sakhalin.gov.ru.

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Фонда 8 (800) 100-14-02.

Только цифры

По программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области отремонтировано:

2021 год

413 конструктивов в 229 МКД на сумму 1,7 млрд рублей.

413 конструктивов в 229 МКД на сумму 1,7 млрд рублей. 2022 год

257 конструктивов в 142 МКД на сумму 2 млрд рублей.

257 конструктивов в 142 МКД на сумму 2 млрд рублей. 2023 год (план)

388 конструктивов в 188 МКД на сумму 2,4 млрд рублей.

Кстати

По сведениям регионального министерства ЖКХ, 2022 году в рамках программы капитального ремонта по плану предусмотрено отремонтировать: