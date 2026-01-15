Отделение Социального фонда России по Сахалинской области проиндексировало пенсии более 140 тысячам пенсионеров региона

С 1 января проиндексированы страховые пенсии на 7,6%. Данное увеличение коснулось граждан, получавших страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего январская индексация затронула более 140 тысяч пенсионеров Сахалинской области. Среди них более 39 тысяч работающих.

Одновременно на 7,6% выросла стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента повышена со 145,69 рублей до 156,76 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8 907,70 рубля до 9 584,69 рублей.

Все необходимые перерасчеты сделаны автоматически, в беззаявительном порядке.

Проверить размер своей пенсии и основания начислений можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультации по номеру единого контакт-центра 8-800-100-00-01 и в клиентских службах отделения Социального фонда России  по Сахалинской области.

Евгения ЗОТОВА,  главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью (пресс-служба) отделения Социального фонда России по Сахалинской области.

