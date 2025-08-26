Отделения связи восьми сахалинских сел справят новоселье

В нескольких населённых пунктах почтовые отделения располагаются в аварийных муниципальных зданиях или приспособленных помещениях. Это не позволяет оказывать жителям услуги должного качества, а также создавать необходимые условия труда для работников. Поэтому в 2024 году правительство области решило оказать финансовую поддержку муниципалитетам для приобретения специализированных модульных строений для почты.

– Почта на селе доставляет корреспонденцию, пенсии и пособия. Но, помимо этого, она решает важную социальную задачу. Почта доставляет посылки из интернет-магазинов непосредственно в населенный пункт. Благодаря этому, местным жителям становится более доступным широкий ассортимент товаров. Им не надо ехать за посылкой в райцентр. В результате жизнь в селе становится более комфортной и благополучной, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Почтовика переедут в современные модульные здания, изготовленные по специальному проекту, до конца года. По плану первое новоселье состоится в селе Петропавловское Анивского района.

В течение нескольких месяцев восемь островных почтовых отделений уже переехали в здания из быстровозводимых конструкций. Новоселья состоялись в селах: Взморье (Долинский район), Восточное (Макаровский район), Восход, Чир-Унвд, Арги-Паги (Тымовский район), Тунгор (Охинский район), Краснополье и Поречье (Углегорский район). По решению правительства области работа по обновлению отделений связи в отдаленных населенных пунктах будет продолжена.

До конца года переезды состоятся в следующих населенных пунктах: Москальво (Охинский район), Лесогорское (Углегорский район), Советское (Долинский район), Петропавловское (Анивский район), Гастелло (Поронайский район), Дачное, Охотское и Новиково (Корсаковский район).

Здесь тоже появятся модульные здания площадью от 25 до 40 квадратных метров. В них предусматриваются зоны приема и выдачи посылок, продажи газет и журналов, товаров народного потребления, санитарные и бытовые помещения для персонала.

Среди обязательного оборудования – компьютеры, обеспечивающие посетителям высокоскоростной доступ к порталу Госуслуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.