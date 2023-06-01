Отдых с пользой. Сахалинские школьники проведут лето организованно

Вопрос готовности области к летней оздоровительной кампании поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

По данным регионального министерства образования, на школьных каникулах будут работать 355 детских лагерей, в том числе будут организованы профильные смены и смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В общем предполагается охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 59 296 ребят – это 95% от всех сахалинцев и курильчан школьного возраста.

На островах работают четыре загородных оздоровительных лагеря («Юбилейный», «Лесное озеро», «Чайка», «Восток»). Также школьники смогут отдохнуть в трех палаточных лагерях, 112 профильных лагерях, 188 лагерях дневного пребывания, 48 лагерях труда и отдыха.

– Особое внимание нужно уделить детям из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них летний отдых будет бесплатным. Остальным семьям мы компенсируем большую часть стоимости путевки. Необходимо создавать лучшие условия для юных сахалинцев и курильчан, чтобы они смогли отдохнуть после окончания учебного года и набраться сил перед новым, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В родительские кошельки возвращается 85% от средней стоимости путевки, утвержденной в Сахалинской области. В 2023 году за одного ребенка можно будет возместить от 48 до 60 тыс. рублей. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, возмещение составляет 100% от средней стоимости путевки.

600 ребят, проявивших себя в учебе, творчестве и спорте, смогут бесплатно отдохнуть во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

В этом году планируется организовать также отдых для детей из Шахтерска ДНР. Ожидается, что в лагерях на юге России побывают 750 человек.

На организацию отдыха и оздоровления детей в нынешнем году запланировано направить почти 865 млн рублей – на 50 млн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ирина НОВИКОВА.