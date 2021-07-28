Отдых у воды в знойную жару нередко заканчивается драмой, тонут взрослые и дети

Вот очередные сводки. На озере Русском, что входит в группу Тёплых озёр в Корсаковском районе, утонул пятилетний ребёнок. Днём 26 июля мальчик с родителями отдыхал на берегу озера. Мать решила искупаться с ребёнком.

Малыш лежал на надувном матрасе. В какой-то момент порывом ветра надувное «плавсредство» унесло от берега к центру водоёма. Ребёнок не удержался, упал в воду и захлебнулся. Спасатели, прибывшие к месту ЧП по вызову кого-то из отдыхавших, доставили мальчика на берег и около часа оказывали первичную помощь с искусственной вентиляцией лёгких и непрямым массажем сердца. Увы, эти усилия не помогли, спасти мальчика не удалось.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователи выяснят обстоятельства происшествия и примут профилактические меры. Кроме того, дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за организацию мест отдыха у воды.

Ведомство проводит проверки и ещё по двум подобным фактам. У Горнозаводска в Невельском районе следователи осмотрели бездыханное тело 15-летнего подростка. По предварительной информации, школьник утонул, купаясь в море.

В Охинском районе на берегу озера Медвежье 24 июля обнаружено тело жителя района 33 лет без признаков жизни. По некоторым неофициальным данным, охинец недавно перенёс операцию на сердце. В обоих случаях решающие вердикты вынесет судмедэкспертиза.

Увы, подобные происшествия теперь не редкость, в публикации «Летний зной: кому радость, а кому беда» в номере за 20 июля «Советский Сахалин» сообщил о мрачных итогах предыдущей недели. 19 июля водолазы искали тела людей, утонувших днем ранее в Корсаковском и Анивском районах. На озере Малое Чибисанское перевернулась лодка, находившийся на её борту мужчина погиб в воде.

Коварная река

В Анивском районе драма произошла возле села Урожайное, на реке Лютога. В отделе ГО и ЧС районной администрации 27 июля сообщили подробности по последнему факту. В тот день на берегу Лютоги отмечал свой день рождения военнослужащий, лейтенант, приезжий, еще и года не отслуживший на островной земле. Его с компанией знакомых местные жители предупредили об опасности купания в выбранном месте. Дело в том, что на дне реки здесь находится мощный разлом. В нем очень большая глубина и непредсказуемое течение. Об опасности предупреждают информационные тексты. Судя по всему, офицер проигнорировал предупреждения, решил совершить заплыв, который закончился его гибелью. Тело спасатели нашли позже неподалёку от места происшествия.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?

Неужели ничего нельзя предпринять, чтобы предотвратить гибель людей на воде? В главном управлении МЧС по Сахалинской области сообщили буквально следующее. Ведомство, а точнее, действующая под его эгидой служба ГИМС, проводит свою работу, включающую рейды, исходя из данных, поступающих от муниципальных властей. На них возложена обязанность организовывать освидетельствование мест купания граждан. На сегодня таких мест в области всего два, а Тёплые озера, река Лютога и многие другие водоёмы официальными местами купания не являются. То есть тысячи людей, приезжающих отдыхать у воды, не защищены от беды.

Другая точка зрения

У руководителя отдела ГО и ЧС администрации Анивского района Александра Чехова свой взгляд на проблему и своя аргументация.

— В соответствии с Водным Кодексом РФ естественные водоемы, в том числе морские прибрежные воды, являются федеральной собственностью. Региональные власти имеют соответствующие полномочия по распоряжению водными ресурсами, но в конечном итоге всю ответственность за обеспечение безопасности на водных объектах почему-то переложили на муниципальный уровень, а средства выделить на эти цели «забыли».

Чем, собственно, располагает районная власть?

В 2015 году область выделила кое-какое оснащение для организации спасательного поста на центральном пляже в черте Анивы. Его содержание, обеспечение кадрами – за муниципалитетом. Собственно, пост работает. Один. На всё побережье.

В прежние годы районная власть заключала договоры с рыбаками, чьи невода стояли даже на значительном отдалении от Анивы, например, у реки Урюм. У рыбаков в распоряжении всегда есть свои плавсредства, а в штате — свои спасатели, имеющие допуски к этой рискованной работе. Сейчас промысел свёрнут и побережье не защищено.

В селе Рыбацкое действует женщина-предприниматель, занятая в туристическом бизнесе. Она организует доставку туристических групп к местам морской рыбалки. Бизесвумен идет навстречу, во время проведения туров работники осматривают прибрежную акваторию и готовы спасти тонущих. Но это лишь капля в море – ведь в разгар сезона, особенно на выходных на анивских пляжах скапливается огромное количество людей, так что и яблоку упасть негде. Как за всеми уследишь?

Поговорили – и забыли

В отделе ГО и ЧС на карте района отмечены все места, которые местные жители и приезжие облюбовали для отдыха на воде. Но как организовать присутствие на них спасателей? В районной администрации на выходных по очереди несут вахту дежурные. Это на случай возможных ЧП – коммунально-хозяйственного или другого характера. Периодически дежурные выезжают к местам массового отдыха. Такие рейды носят чисто профилактический характер.

Проводятся беседы с отдыхающими, озвучиваются рекомендации о поведении на воде. Насколько они действенны? Кто-то выслушает и правильно отреагирует, а кто-то уже через пять минут забудет. Есть когорта агрессивно настроенных людей, которые говорят, что всю жизнь тут, в неразрешённом месте, купались, и будут купаться впредь. Дежурный сотрудник администрации – нередко это женщина из какого-либо отдела мэрии. Она при всём желании вряд ли сможет нырнуть в воду и лично спасать утопающего…

Пляжный телевизор

На пляжах установлены аншлаги, предупреждающие о запрете Роспотребнадзора на купание в воде с микробами. Но обращают ли на них внимание? А какими силами устанавливать и наказывать нарушителей? Кто должен в ночное время присматривать за соблюдением общественного порядка на пляжах? Ведь многие отдыхающие остаются на берегу с ночевками, ставят палатки и устраивают пьянки-гулянки с выяснением отношений, хулиганством, купаниями под луной? По идее, полиция. Но в этом ведомстве говорят, что сил недостаточно, что нужно бороться с жестким криминалом и заниматься более серьёзными делами…

На агитационном фронте, считает руководитель отдела ГО и ЧС администрации Корсаковского района Александр Чехов, могли бы пригодиться автомобильные комплексы с большими телевизионными экранами. Они есть в распоряжении ГИМС, но в этой работе не задействованы. Может быть, парочка таких экранов на пляже с демонстрацией правил поведения на воде образумила хотя бы часть купальщиков?

Вместо эпилога

В Сахалинской области незащищёнными остаются внутренние водоемы и морские побережья. Они не признаны официально местами отдыха, но на самом деле являются таковыми. Тонут люди, как правило, в таких местах. Изменить что-либо может только региональная власть. В решении проблемы могут помочь волонтеры, добровольные помощники, располагающие своими плавсредствами, и по зову сердца готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ярослав САФОНОВ.