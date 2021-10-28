Отдыхаем неделю. С 30 октября по 7 ноября островитян ждут дополнительные выходные

Эта мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом.

Как будут работать в указанные дни лечебные учреждения?

По информации регионального минздрава, 1, 2 и 3 ноября все государственные поликлиники работают в обычном режиме. 6 ноября – по графику субботы.

31 октября, 4, 5 и 7 ноября там будут открыты кабинеты ОРВИ и неотложной помощи.

Пациентов с недомоганием также примут дежурные врачи-специалисты во всех поликлиниках. В аналогичном дежурном режиме в эти дни функционируют областная стоматология, стоматологические отделения районных больниц.

Для тех, у кого есть признаки ОРВИ, пневмонии, СОVID-19, действует кабинет КТ областного противотуберкулезного диспансера.

Как обычно, круглосуточно будут работать стационары, травмпункты и отделения скорой помощи.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября в будничном режиме функционируют отделения Почты России. Исключение составляют только 3, 4 и 5 ноября.

3 ноября, в среду, они закроются на час раньше, сообщили в региональном почтовом управлении, а следующий день, 4 ноября, станет выходным. 5 ноября – работа по субботнему графику, то есть с укороченным днем.

Стоит обратить внимание на то, что в некоторых сельских отделениях могут установить другой режим. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных районов.

Каникулы для школьников областного центра продлятся с 30 октября по 8 ноября. Решение о днях отдыха для учащихся принимается на уровне руководства школы и муниципальных образований с учетом ковидной обстановки. Об этом еще раньше сообщил заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

Детские сады в этот период продолжат работу, исключение составят только праздничные и выходные дни. В департаменте образования Юж­но-Сахалинска дополнили, что ведется определение потребности родителей в местах в детсадах на период с 1 по 3 ноября. На основании собранной информации сформируют дежурные группы.

На время «удлиненных» выходных региональные власти ввели запрет на работу с полуночи до 6 утра кафе, баров и ресторанов, а также других мест массового пребывания людей. Сделано это по рекомендации Роспот­ребнадзора с одной целью – снизить распространение COVID-19.

В остальном ограничений на деятельность общепита и торговых точек нет – во всяком случае, на официальных интернет-ресурсах об этом не сообщалось.

Внести изменения в график работы этих мест могут их руководители, если посчитают такой шаг целесо­образным.

Перед наступлением длительных выходных Роспот­ребнадзор еще раз напоминает о необходимости пользоваться средствами защиты от вирусной инфекции (сейчас возрастает опасность заразиться не только ковидом, но и гриппом) и настоятельно советует островитянам старше 60 лет перейти на режим самоизоляции с 30 октября по 7 ноября. А еще сделать прививки тем, кто их еще не сделал.

Все это, по мнению специалистов, поможет не допустить взрывного роста заболеваемости.

Евгений АВЕРИН.

P. S. По вопросам организации медпомощи на местах жители области могут обращаться на горячую линию минздрава 8 (4242) 67-13-00.