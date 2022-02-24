Отголоски выборов. Экс-губернатору «светит» срок за поборы с желающих стать депутатами

Судебный процесс, получивший название «второе дело Хорошавина», похоже, близок к финалу. Заслушаны стороны обвинения, защиты и свидетели. На последнем заседании выступил с последним словом экс-губернатор области Александр Хорошавин. Впереди оглашение приговора. Как сообщает пресс-служба облсуда, начаться оно должно 28 марта.

Судебное разбирательство с участием бывшего первого лица области Хорошавина и бывшего вице-мэра Юж­но-Сахалинска Лескина длится с середины 2020 года и уже ушло на периферию общественного внимания. Звучавшие там показания касались взяток при проведении выборной кампании в южно-сахалинскую гордуму осенью 2014 года.

В зал заседаний вызывались как известные личности (депутаты представительного органа областного центра и облдумы), так и малоизвестные – в частности, политтехнологи. Кто-то давал объяснения в режиме видеокон­ференцсвязи. Иногда приглашенных на дачу показаний по телемосту было много, вопросы от сторон были как под копирку, ответы – тоже.

Адвокаты настаивали на том, что лично Хорошавину никто деньги для выборной кампании не передавал, поэтому в его действиях нет состава преступления. Сторона обвинения в лице представителя Генпрокуратуры РФ Ирины Николаевой высказывала противоположную точку зрения: передавали ли деньги тогдашнему главе региона лично или же сбором занимались другие лица, значения не имеет.

По данным уголовного дела большинство кандидатов в депутаты вынуждены были платить, так как боялись за свое будущее и за свой бизнес. По совокупности эпизодов сторона обвинения запросила наказание для экс-губернатора Хорошавина в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев, для бывшего вице-мэра Лескина – 9 лет.

Взяткодатели наказания не понесут – уголовные дела в их отношении были прекращены по причине их раскаяния и активного сотрудничества со следствием.

Как сообщал «Советский Сахалин», по версии следствия Хорошавин создал организованную преступную группу, чтобы обогатиться за счет тех, кто баллотировался в представительный орган власти Южно-Сахалинска. Из уголовного дела следует, что в 2014 году это сообщество во главе с Хорошавиным получило от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого.

Входили в него теперь уже бывшие руководитель секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслав Горбачев, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Анатолий Макаров, вице-мэр, руководитель аппарата администрации областного центра Алексей Лескин и Андрей Лобкин – до 16 марта 2014 года мэр Южно-Сахалинска, а с 25 марта того же года – гендиректор ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Если перевести формулировки следствия на понятный язык, то суть нарушений закона сводится к следующему – экс-губернатор, используя свое служебное положение, за оговоренную мзду содействовал кому-то в подготовке и ведении избирательных кампаний в депутаты гордумы, кому-то не создавал на этом пути административные и прочие барьеры.

Согласно выводам уголовного дела (оно состоит из более чем 130 томов), с мая по ноябрь 2014 года преступная группа за счет своих противоправных действий получила свыше 100 млн рублей.

Алексей Лескин вину свою не признал и придерживается одной линии – все, в чем его обвиняют, входило в его должностные обязанности, а о существовании предвыборных фондов и добровольных пожертвований в них известно всем и давно.

Андрей Лобкин и Анатолий Макаров скрываются от следствия за пределами страны, поэтому свое отношение к претензиям не высказывали. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.

А Вячеславу Горбачеву, который заключил соглашение со следствием, ранее вынесен условный приговор.

В своем последнем слове Хорошавин попытался быть краток, но речь его растянулась почти на два часа.

В финале он сказал следующее: «Я не совершал этих преступлений, никакой ОПГ не было, никаких взяток не было. И прошу оправдать».

Один из его аргументов – выборы 2014 года никто не оспорил ни по одному избирательному участку, ни по одному округу. Если следствие утверждает, что в гордуму большинство депутатов прошли за счет взяток, то почему представительный орган власти до сих пор не распущен?

Сейчас бывший глава области уже отбывает наказание по первому уголовному делу – за взятки с предпринимателей и легализацию преступных доходов в составе преступной группы. Свою вину в преступлениях он тоже не признал. Тем не менее в 2018 году Александр Хорошавин был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишен государственных наград и оштрафован на сумму в 500 млн рублей…

Вместе с бывшим губернатором в колонию отправились его подчиненные – советник Андрей Икрамов, ему назначили 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 171 млн рублей, экс-зампред правительства области Сергей Карепкин (приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей).

Всем троим из срока наказания вычли время, проведенное в следственном изоляторе, – у Хорошавина и Икрамова с первых чисел марта 2015 года, у Карепкина – с 22 апреля того же года.

Четвертый подсудимый, занимавший кресло министра сельского хозяйства области, Николай Борисов получил самое мягкое наказание – штраф в 4,5 млн рублей, который уменьшили до 2,5 млн, учитывая раскаяние подсудимого, частичное признание вины, досудебное соглашение и срок, проведенный под домашним арестом. Из всех фигурантов того коррупционного дела он один приходил в зал заседаний не из СИЗО. Недавно стало известно, что, вернувшись домой в Приморский край, он умер.

Сергей РЯБОВ.