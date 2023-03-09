Отголоски «Жемчужного». Шлейфом за делом Хорошавина тянется дело бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Екатерины Павлюк

За ней закрепился неофициальный титул самой красивой блондинки администрации островной столицы во времена, когда Александр Хорошавин был губернатором, а мэром Южно-Сахалинска – Андрей Лобкин. В 2015 году тогдашнего главу области арестовали, и через некоторое время Екатерине Павлюк выдвинули обвинение по двум эпизодам мошенничества (статья 159 УК РФ).

Борьба за оправдание

Обвинения были связаны с незаконным, по мнению следствия, выделением городской земли дачному некоммерческому товариществу (ДНТ) «Жемчужное» в 2012 году и квартиры семье бывшего водителя экс-губернатора Александра Хорошавина Олега Журбина. По делу Павлюк проходил в качестве пособника бывший мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин. «Жемчужному» передали два участка в южной части города ориентировочной площадью 7 и 23 га, кадастровой стоимостью более 16,4 млн рублей.

После ареста в апреле 2016 года Павлюк провела в СИЗО больше 6 месяцев. Затем ее выпустили под залог. Потом в июле 2018 года приговорили к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. После апелляции областной суд в мае 2019 года вынес решение отменить этот приговор. Тогда защитник Екатерины Павлюк Юрий Сюзюмов пояснял:

«Можно говорить, что Екатерина Павлюк не может считаться осужденной, ее приговор отменен полностью. Для меня как для адвоката был очень важен этот процесс – я понимал, что дело было сфабриковано, приговор первой инстанции незаконен. Конечно, мы удовлетворены решением апелляционной инстанции, хотя хотелось бы, чтобы Павлюк полностью оправдали».

Однако все пошло немного по другому сценарию. За дело взялись, можно сказать, с чистого листа. В прошедшем году появился новый приговор – снова обвинительный. Как конкретно квалифицировали судьи законность действий бывшего вице-мэра, Юрий Сюзюмов не сообщил. Он только отметил, что на новый приговор подали апелляцию, ее должны были рассмотреть 27 февраля, но перенесли на 17 марта.

– Мы надеемся, что пересмотренный апелляционной инстанцией вердикт будет оправдательным, поскольку в действиях Павлюк я не вижу состава преступления, – подчеркнул он.

Недосягаемый

Намного сложнее определить степень участия и вины (либо их отсутствия) в этом деле экс-градоначальника Андрея Лобкина. Как ранее сообщал «Советский Сахалин», под подозрение по жемчужному делу он тоже попал весной 2016 года. Тогда, 30 марта, против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Еще раньше, в 2015-м, в отношении его возбудили другое уголовное дело за посредничество при получении взяток в особо крупном размере бывшим вице-мэром Алексеем Лескиным от кандидатов в депутаты городской думы на выборах 2014 года. Следователи увидели в его действиях признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ.

Участником всего этого был и Александр Хорошавин, поэтому, как мы уже сообщали, в прошлом году Южно-Сахалинский горсуд добавил ему 2 года к полученному ранее сроку.

Алексея Лескина по этому же делу приговорили к 9 годам лишения свободы, сюда включено время прежнего содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

А Андрей Лобкин общения со следователями и судьями избежал – в 2015 году он покинул Сахалин (не раньше и не позже, а именно в день ареста Александра Хорошавина). Улетел сначала в Японию, оттуда в США. В сетевом сообществе склонялись к мысли, что это было больше похоже на спешный побег: летел бывший градоначальник в эконом-классе, а не в привычном бизнесе, старался быть незаметным, шел на посадку в надвинутой на глаза кепке и пр. Шуток по этому поводу было предостаточно.

Сам Лобкин в 2015 году объяснял свой отъезд необходимостью лечения за границей. В то время, когда арестовали Хорошавина, он уже не был мэром, с апреля 2014-го работал генеральным директором ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинск». Потом уволился в связи с выходом на пенсию.

Интернет сохранил его объяснения по поводу отъезда:

«Обидно, что сейчас с моим отпуском меня стали шельмовать. Но 10 мая у меня заканчиваются процедуры по реабилитации, и я вернусь на остров. Я всегда говорил, что чувствую себя сахалинцем, у меня есть здесь компании. Не исключаю для себя и того, что присоединюсь к работе по строительству нового аэровокзала. По крайней мере, буду рад, если это произойдет и я буду востребован в авиации».

Но на Сахалин он так и не вернулся. На популярном видеохостинге сохранилось интервью с ним от 2016 года. На вопрос о возвращении в Россию он с небольшой усмешкой говорит: «Оставлю ваш вопрос открытым».

Ответ Лобкина на вопрос о взяточном деле однозначен: «Лескин деньги не брал и не мог, не тот он человек».

В официальных сообщениях силовиков в 2015 году говорилось, что в ближайшее время будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск за посредничество во взяточничестве при подготовке к муниципальным выборам. Но сообщений о том, что экс-мэр уже находится в розыске, найти не удалось. Никаких упоминаний о Лобкине не содержит база разыскиваемых лиц Интерпола. Как удалось выяснить, все процеду­ры по объявлению в международный розыск Лобкина российская сторона выполнила. Вполне возможно, что на той стороне ее просьбы проигнорировали из-за ухудшения отношений с США…

Иных уж нет…

Дела Павлюк и Лобкина так или иначе пересекаются с делом Хорошавина.

Нельзя не вспомнить, с чего оно начиналось.

Большинство сходится во мнении, что задержание сахалинского губернатора в 2015 году связано с фигурой известного островного предпринимателя, президента Тихоокеанского Внешторгбанка и бывшего депутата облдумы Николая Крана. Его арестовали осенью 2014 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

В ходе расследования стало выясняться, что через структуры Николая Крана проходили миллиардные государственные контракты и ко многим из этих проектов были серьезные вопросы у правоохранительных органов. Самой интересной для них стала история со строительством энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Выдвигалась версия, что оборудование, которое поставили структуры Крана, существенно отличалось от заявленного в проектной документации и на этом кто-то сумел заработать больше миллиарда рублей.

Одним словом, Николаю Крану грозило до 5 лет лишения свободы. Но он начал сотрудничать со следствием и стал основным свидетелем обвинения по делу Хорошавина, арестованного в начале марта 2015 года. Из следственного изолятора Крана выпустили, он находился в Москве под домашним арестом и 10 декабря 2015 года умер. Тогда думали, что по этой причине дело экс-губернатора рассыплется. Но догадки оказались неверны. Среди многочисленных версий неожиданной смерти Николая Крана была и такая – к нему применили программу защиты свидетелей, поменяли документы и сделали пластическую операцию, чтобы никто не узнал и не отомстил…

Владимир ПАВЛОВ.