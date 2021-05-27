«Отклик». Фестиваль видеоклипов

На Сахалине пройдет фестиваль музыкальных видеоклипов «Отклик».

«Отклик» – современный формат конкурсной творческой деятельности, который объединяет музыкальных исполнителей, танцевальные коллективы, режиссеров, сценаристов, операторов, звукорежиссеров и мастеров монтажа. Сахалинское кинодосуговое объединение и министерство культуры и архивного дела Сахалинской области приглашают стать участниками одного из самых ярких событий этого года.

Для этого необходимо ознакомиться с положением о фестивале, заполнить анкету участника и принести документы в кинодосуговое объединение по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 155 (приемная). Заявки принимаются до 27 сентября 2021 года.

Хронометраж музыкальных видеоклипов должен быть не менее 1-й минуты, но не более 7-ми, разрешение видео не менее 1920х1080 пикселей. От одного участника принимается не более 5-ти работ.

Подведение итогов обещает быть ярким аудиовизуальным шоу и состоится в декабре 2021 г. в киноконцертном зале «Октябрь».