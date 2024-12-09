Открыта еще одна газозаправочная станция. Анивчане будут заправлять авто в своем районе

Владельцам личных газовых автомобилей, общественного транспорта и спецтехники Анивского района теперь не придётся ездить в Южно-Сахалинск за топливом. Они смогут заправляться на новой газозаправочной станции (АГНКС). Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей муниципалитета с долгожданным открытием, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Мы хотим, чтобы наши острова были комфортным местом для жизни с чистым воздухом, доступным транспортом. Для этого реализуем масштабную программу по газификации области: переводим на экологически чистое топливо котельные, частные домовладения, общественный транспорт, сельскохозяйственную технику. Поставили цель в ближайшие годы полностью перевести на газ парк коммунальной техники. Предлагаем и гражданам пересаживаться на машины, которые работают на газе, потому что газ в два раза дешевле, чем бензин и дизельное топливо. Мы будем развивать сеть газовых автозаправочных станций. Со следующего года на территории региона развернётся наша совместная программа с «Газпромом» по созданию газовых заправок на колёсах – ПАГЗов, – сказал Валерий Лимаренко.

Новая станция располагается возле автомобильной дороги регионального значения между сёлами Петропавловское и Воскресенское. АГНКС оснащена 2 газокомпрессорными колонками.

— Открытие газозаправочной станции – долгожданное событие. С первого дня на новой заправке появились постоянные клиенты. Примечательно, что здесь заправляют анивским газом, который специалисты называют одним из лучших по качеству, – отметила глава Анивского района Светлана Швец.

Создание сети газовых заправок – важная составляющая масштабной программы газификации островного региона. Здесь уже работает четыре газонаполнительных станций.

– Две из них – в Южно-Сахалинске, одна – в Тымовском и одна в Анивском районе. В планах строительство еще 3 АГНКС: двух – в областном центре и одной – в Корсакове, – сказал министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин.

Область стремится одной из первых в России достичь углеродной нейтральности – нулевого баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. На сегодня на газомоторное топливо переведено около 6000 единиц автотранспорта, из них 166 в Анивском районе. До 2027 года планируется перевести весь парк автобусов на газ и приобрести технику ЖКХ на экологически чистом топливе.

Владельцам частных автомобилей компенсируются затраты на переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо в размере не более 150 тысяч рублей. Сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям пищевой промышленности покрываются расходы на приобретение новой газомоторной техники и переоборудование действующего автотранспорта в размере 70%. Действует льгота по транспортному налогу для всех видов автотранспорта, использующих природный газ в качестве топлива, в размере 50%. Предоставляются субсидии для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – на возмещение недополученных доходов в связи с выполнением работ по переоборудованию транспортных средств на использование экологически чистого топлива.