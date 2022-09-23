Открыта горячая линия для вопросов о частичной мобилизации

С сегодняшнего дня запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации.

Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.