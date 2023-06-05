Открытый турнир по теннису состоялся в Южно-Сахалинске

Участие в нем приняли не только сильнейшие сахалинские поклонники ракетки и мяча, но и довольно продвинутые спортсмены из Пятигорска, Москвы, Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Крыма, Благовещенска, Рязани. Среди участников были кандидаты в мастера и мастера спорта.

За путевку играть в финале одиночных разрядов в группе PRO у мужчин боролись 16 спортсменов. Борьба на всех этапах соревнований была очень упорной. Ни в одной встрече никто из болельщиков не мог предсказать будущего победителя. И как приятно сахалинским поклонникам тенниса было увидеть в главном матче турнира своего земляка Александра Коцюка.

Соперником Александра в финале был гость из Рязани Сергей Лысов. Многочисленные болельщики ждали теннисный триллер на корте, который будет напоминать американских горки в счете, цунами эмоций на корте, океан красивых атак и изумительной по красоте игре в обороне.

Сразу необходимо отметить, что оба финалиста играли далеко не без обидных ошибок, но напряжение в матче зашкаливало, с точки зрения интриги и внутреннего драматизма. К радости сахалинских болельщиков, викторию в главном матче турнира праздновал Александр Коцюк со счетом 2:0 (6:1, 6:2).

У девушек в группе PROучастие приняло 12 теннисисток. Прекрасный теннис демонстрировали Юлия Асанова (Москва) и Дарья Михайлова (Пятигорск). Мало кто из специалистов сомневался, что именно эти спортсменки скрестят ракетки в финале. Сенсации не произошло.

Матч за медаль высшей пробы получился на загляденье и стал украшением всего женского турнира. Будем откровенны, девушки показали не идеальный теннис (тут есть к чему стремиться), но в любом случае очень солидную по любым меркам игру.

Теннисистки устроили на корте красивейшее зрелище, державшее на протяжении более часа внимание всех болельщиков. Обе были достойны того, чтобы подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Спортивная фортуна, в этот день, оказалась на стороне Юлии Асановой. С огромным трудом она смогла склонить чашу весов в свою пользу в первой партии 6:4. Поймав победный кураж, гостья из Москвы и во втором сете не оставила сопернице ни малейшего шанса на успех 6:1 и 2:0 в матче.

Не менее драматичным и интересным получился турнир в группе мужчин — продвинутые любители. И здесь 16 поклонников этой прекрасной игры вели борьбу за право выступить в финале. Играть в главном матче получили право два спортсмена из Владивостока — Дмитрий Гамаюнов и Виктор Тихонович.

В первом сете Виктор Тихонович был чуть-чуть точнее на завершении своих атак. Его соперник играл осторожно. Дмитрий Гамаюнов как будто боялся своих ударов, что и стоило ему поражения в сете 4:6.

Во второй партии Дмитрий преобразился и стал показывать мощный теннис. Виктор Тихонович ничего не смог противопоставить сопернику, чтобы остановить его, в хорошем смысле слова, агрессивную игру. Итог второй партии 6:1 в пользу Дмитрия Гамаюнова и 1:1 в матче.

Все должно было решится тай-брейке. Напряжение в решающей партии было настолько высоким, что передать его практически невозможно. Такие финальные поединки надо только смотреть. С огромным трудом со счетом 10:6 тай-брейк выиграл Дмитрий Гамаюнов и 2:1 в матче.

После завершения турнира попросил президента федерации тенниса Приморья Виктора Тихоновича поделиться своими впечатлениями о турнире.

— В прошлом году от поклонников тенниса Приморья, которые приезжали на ваш остров и участвовали в розыгрыше Кубка мэра, много слышал слов восхищения об организации турнира. В этом году решил приехать в Южно-Сахалинск в качестве участника. Как спортсмен и, как президент федерации тенниса Приморья, могу сказать, что организованно было все по самому высокому классу. Необходимо отметить большую поддержку администрации города.

Один маленький пример. Капризная сахалинская погода вмешалась в проведение турнира на открытом воздухе на кортах парка. Моментально был решен вопрос о проведении соревнований в теннисном центре «Гидростроя». И все на безвозмездной основе. На мужском финале мужчин присутствовал мэр Южно-Сахалинска и лично награждал победителя и призеров. Присутствие первого лица города на спортивных мероприятиях, как не горько признавать, редко можно увидеть на большой земле.

Хабаровчанка Алина Устюжанина третий раз участвовала в турнирах в Южно-Сахалинске и каждый раз возвращалась домой с наградами. Вот и на этих соревнованиях она пополнила копилку своих наград двумя бронзовыми медалями.

— Если бы у вас все было организованно плохо, я второй раз никогда бы не приехала на остров. Скажу по секрету, в сентябре вновь приеду, чтобы участвовать в Кубке мэра. В Южно-Сахалинск приезжают сильные теннисисты, как следствие, уровень соревнований очень высокий.

Игорь Карпук.

Фото автора.

Любители статистики могут посмотреть результаты всего турнира на сайте: https://tennis65.ru/?page_id=21