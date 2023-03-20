Открытый закрытый Wildberries. Скандал в сетевой торговле

В начале марта компания ввела жесткие штрафы в пунктах выдачи заказов – для защиты от мошенничества.

Например, покупатель заказал стильные сапоги, а ему пришел набор кастрюль. По новым правилам стоимость товара списывается с зарплаты сотрудника пункта выдачи. Хотя «забраковать» вещи могли курьеры или поставщики. И, несмотря на то, что сотрудники пунктов выдачи запаковывали заказ и отправляли в другой город, платить за ошибки приходилось именно им. Работники взбунтовались и в десятках городов страны позакрывали отделы.

В компании новые меры объяснили большими издержками, которые возникают по вине менеджеров. Менеджеры, в свою очередь, распределяют долги среди подчиненных.

В Южно-Сахалинске 36 пунктов выдачи заказов маркетплейса. Но только один из них – по адресу: ул. Комсомольская, 294 – встречал посетителей закрытыми дверями.

15 марта жительница Южно-Сахалинска Анастасия пришла туда за своим заказом, а на двери табличка – «Не работаем». Девушка постучалась в дверь, и сотрудница все-таки выдала ей заказ. На вопрос «почему пункт закрыт?», работница ответила, что ей долгое время списывали половину зарплаты в качестве штрафов, а недавно забрали деньги в стопроцентном объеме.

Зарплату сотрудники пунктов выдачи получают ежедневно. За каждую выданную вещь им начисляют один рубль 32 копейки. Какую сумму можно получить за рабочий день с десяти утра до девяти вечера?

Журналист «Советского Сахалина» поехал в пункт выдачи на улице Комсомольской, 294. 16 марта в час дня уже другая сотрудница была на месте и выдавала заказы. За двадцать минут после начала обеда к ней зашло около десяти человек.

Другая ситуация возникла у сотрудника пункта выдачи в Корсакове – Александра. Он сообщил «Советскому Сахалину», что по принципиальным соображениям его напарница не вышла на смену. Руководитель филиала Wildberries на Сахалине попросила его выйти поработать в выходной вместо коллеги. Он отказался по уважительной причине, а на следующий день его и напарницу уволили…

16 марта пресс-служба маркетплейса сообщила, что механизм списаний за подмену товаров заморожен. Отменено около десяти тысяч некорректных штрафов.

Однако ситуацией с Wildberries уже заинтересовалась Генеральная прокуратура, поручив московскому ведомству разобраться с проблемой. В ходе проверки будет дана оценка порядку привлечения сотрудников к труду, изучаться локальные акты, устанавливающие правила начисления штрафных санкций. Также ситуацией займется минтруд. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

– Wildberries должен выполнять традиционные нормы российского трудового законодательства, – подчеркнул министр труда.

Марина ЗОТОВА.