Отличник народного образования логопед Людмила Ивановна Прокопьева мастерски владеет наукой говорить

Сегодня логопеды работают в каждом садике, в любом дошкольном учреждении. Но мало кто знает имя специалиста, чей труд, энергия, душа лежат в основе логопедического образования на Сахалине.

Это Людмила Ивановна Прокопьева – известный профессионал в области исправления речевых нарушений у детей и взрослых. В нынешнем году Людмила Ивановна отметила юбилей. А это хороший повод рассказать о ней.

Через пару лет будет полвека, как она с университетским дипломом и семьёй приехала на Сахалин с Урала. Людмила Ивановна обладала бесценным опытом работы с детьми, страдающими дефектами речи, и потому охотно приняла предложение открыть в Южно-Сахалинском пединституте образовательную программу по подготовке логопедов. Потребность в них была и, кстати, остаётся огромной.

Так параллельно с основной специальностью будущие учителя русского языка и литературы стали осваивать новую дисциплину. А в вузе с того момента, можно считать, появилось отделение логопедии. Его и возглавила Прокопьева.

Будучи энергичным человеком, она оптимально организовала учебный процесс, сама вела ряд курсов и смогла привлечь к преподаванию практикующих логопедов с высшим образованием, отлично зарекомендовавших себя в работе. И главное – Людмила Ивановна установила контакт с кафедрой логопедии Московского государственного педагогического института, не раз побывав там.

В середине 1990-х островной и столичный вузы заключили договор о сотрудничестве при подготовке специалистов-логопедов. У сахалинских студентов факультета русского языка и литературы, обучающихся дополнительно по логопедической программе, появился шанс продолжить образование по этому профилю в Москве. Это был беспрецедентный случай! Из первого набора такой шанс выпал одарённой студентке Татьяне Шишковой. Сегодня кандидат наук, доцент Татьяна Григорьевна Хатнюкова-Шишкова хорошо известна в Сахалинской области и за её пределами.

Из столичного вуза на остров потянулись ведущие преподаватели-логопеды, доктора наук. Они «вахтенным методом» вычитывали курс лекций, принимали экзамены и зачёты, а практические занятия вели сахалинские преподаватели.

Людмила Ивановна Прокопьева с каждым педагогом лично обговаривала сроки приезда на Сахалин, встречала, заботилась о проживании, составляла и строго контролировала график занятий. И посещала каждое, расценивая это как своё повышение квалификации.

Первый выпуск по дополнительной образовательной программе «Логопедия» состоялся в 1997 году, что позволило лицензировать программу. Появилась возможность вести приём на бюджетные места. Это была победа! Людмила Ивановна уже официально возглавила отделение логопедии СахГУ.

Через год в университете открыли одноимённую кафедру, заведовать которой стала ученица Прокопьевой, к тому времени кандидат педагогических наук Татьяна Григорьевна Хатнюкова-Шишкова. А у Людмилы Ивановны появилась новая идея – создать учебно-методический речевой центр при СахГУ. И ведь скольким ребятишкам с проблемами речи помогли и она, и её коллеги!

Члены кафедры включились в научно-исследовательскую деятельность, создавали и печатали научные сборники, научно-методические пособия, проводили научные конференции и семинары. А с 2002 года стал ежегодно выходить «Логопедический бюллетень: сборник научных статей», вдохновителем и составителем которого была Прокопьева. В нём публиковали свои исследовательские работы члены кафедры, ведущие практикующие логопеды Сахалинской области и специалисты Московского педагогического университета.

Людмила Ивановна – автор более 60 научных и учебно-методических работ. В 2006 году министерство науки и высшего образования РФ присвоило ей звание доцента кафедры логопедии. Один из её трудов – учебное пособие «Психология и диагностика речевого развития детей» – удостоен грамоты как лучшее учебное вузовское издание на Дальневосточном региональном конкурсе «Университетская книга-2009».

На работы Прокопьевой ссылаются в своих исследованиях российские специалисты в области дефектологии, и в частности логопедии, её труды цитируют студенты в выпускных квалификационных работах. Такие учебно-методические пособия – настольные книги у многих.

Людмила Ивановна сегодня не работает, но контакты с выпускниками сохранила, радуется их успехам, всегда готова дать профессиональный совет. Когда она вышла на пенсию, к ней долгое время обращались за консультациями, просили позаниматься с ребятишками, страдающими дефектами речи. И она, конечно же, шла навстречу.

За свой долголетний и плодотворный труд в образовании Людмила Ивановна награждена медалью «За заслуги перед Сахалинским государственным университетом», ей присвоено звание «Ветеран труда». А её дело продолжают ученики. Сегодня логопедов готовит не только островной университет, но и областной институт развития образования.

Татьяна Шумилова.