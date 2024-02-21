Отличный подарок. Областная детская библиотека поменяла место жительства

Наконец областная детская библиотека обрела собственный дом площадью 2 тыс. квадратных метров. Много лет она ютилась в нескольких квартирах жилого дома, о чём, кстати, писала газета «Советский Сахалин». И вот подарок к 55-летию – новое здание, площадь которого почти в семь раз превышает прежнюю.

Теперь в распоряжении 12 тысяч юных книголюбов залы для малышей и подростков, ресурсный центр с доступом к президентской библиотеке и мобильной библиотеке «Литрес», зал краеведения с центром «Этноостров». Актовый зал оборудован современным мультимедийным комплексом и вмещает до 100 человек. Почти весь книжный фонд в открытом доступе для читателей.

Символическую красную ленточку в честь переезда перерезали самые активные и преданные читатели Артём, Анна и Денис.

Ребят и сотрудников с праздником поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

– Библиотека – это чудесный мир, который открывается за стенами квартиры. Это не просто уникальное хранилище знаний, но также образовательный и просветительский центр. Теперь у детской библиотеки есть просторные и светлые помещения и все возможности, чтобы развиваться, внедрять современные практики работы с детьми. Это позволит привлекать как можно больше ребят в стены библиотеки, повышать их уровень знаний, – сказал глава региона.

Разделить радость новоселья приехали первый заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Анжела Лебедева и поэт, заслуженный деятель искусств России Владислав Маленко.

– Такие капсулы будущего – настоящие ковчеги, которые закладывают подлинные знания для настоящих и будущих поколений. Для читателей здесь на разных этажах свои книги, занятия, лекции, встречи. Те, кто шелестит книжными страницами, кто своими глазами водит слева направо, эти люди всегда будут управлять теми, кто сидит в гаджетах, – считает Владислав Маленко.

– Спасибо, что подарили нам такой дворец книги для интеллектуального развития юных сахалинцев, – поблагодарила директор областной детской библиотеки Наталья Чаус. – Раньше мы не могли пригласить больше 10 человек на мероприятия, становилось тесно и неуютно. Не было возможности расставить весь книжный фонд и показать во всей красе. Теперь у нас огромные площади, прекрасный актовый зал с большим экраном и звуковым оборудованием. Сейчас наши возможности безграничны, и мы будем придумывать все больше новых мероприятий, чтобы быть интересными детворе.

Абонементы для читателей разных возрастов оформлены в индивидуальном стиле. Для самых маленьких обустроили мягкую зону, где они могут полежать на пуфах. Предусмотрены лаунж-зоны, чтобы у подростков появилась возможность расслабиться и пообщаться. В медиатеке можно и почитать книгу, и посмотреть мультфильм или фильм, снятый по ней.

В детской библиотеке будут проводить десятки познавательных и развлекательных мероприятий – творческих встреч с писателями и художниками, мастер-классов, литературных праздников. Ребят будут учить безопасно работать в интернете и находить достоверную информацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото пресс-службы областной детской библиотеки.