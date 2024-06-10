Отличный старт

Команда КВН «Сделано на Сахалине» прошла в 1/2 финала Первой телевизионной лиги, которая готовит команды к выступлениям на Первом канале.

Состязания весёлых и находчивых проходили Перми.

В борьбе за проход в следующий этап сахалинцы боролись против четырех команд.

По итогам трёх конкурсов сахалинцы набрали 74 балла, гарантировав себе проход в полуфинал.

– Подготовку к игре лёгкой назвать не могу, но команда сплотилась перед лицом трудностей. В этом выступлении мы решили попробовать примерить на себя роли звёзд K-pop. Получилось ли у нас? Смотрите в эфире! – говорит капитан команды Артём Кан.

Следующее выступление команды состоится 16 августа в Южно-Сахалинске. Как уже сообщалось, буквально на днях губернатор Валерий Лимаренко и руководитель телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков подписали соглашение о проведении Летнего Кубка КВН в Южно-Сахалинске. Участие в игре примут чемпионы последних двух сезонов Высшей лиги КВН.

Ирина Новикова.