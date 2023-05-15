Отняли деньги

В прошедшее воскресенье я обнаружила, что Сбербанк списал с моей карточки 3990 рублей за продление тарифа «Сберпрайм плюс».

Продлевать его я, конечно же, не собиралась, поэтому на следующее утро уже была в банке и узнавала, как отменить продление и вернуть деньги.

Заявление у меня приняли и сказали, что спецкомиссия в течение трех дней рассмотрит возможность отмены тарифа. И судя по тому, как это говорилось, пришло убеждение: деньги я потеряла. Так и случилось: комиссия сочла, что поскольку мне было послано уведомление об автоматическом продлении тарифа, а я вовремя не отказалась от него в системе онлайн, то сама и виновата.

В банковские уведомления я заглядываю действительно нечасто, а в этом случае даже не видела необходимости, поскольку еще осенью перевела деньги со срочного вклада на обычный, а договор на тариф «Сберпрайм плюс» заключался именно под срочный вклад. Я считала, что с этим тарифом покончено еще тогда.

Тариф «Сберпрайм плюс» был оформлен 9 апреля прошлого года. Тогда Сбербанк в связи с началом СВО был заинтересован в сохранении клиентской базы и предлагал очень выгодные условия. Менеджеры банка уговорили меня подписаться на тариф «Сберпрайм плюс», который гарантировал высокие проценты и действовал год. Договор же на конкретный процент заключался на срок не более трех месяцев. Чтобы получать в течение трех месяцев 19 проц. прибыли, надо было заплатить банку 3990 рублей. Таким образом банк отбирал у меня сразу четыре процента от будущей прибыли.

После первого же квартала декларируемый процент упал до 6,5. Я возмутилась, и мне нашли возможность на следующий квартал поднять его до 8. На этом преимущества тарифа закончились. Процент по срочному вкладу сравнялся с обычным, и я его закрыла.

Никто в банке не предупредил меня о том, что тариф сохраняется и будет продлен автоматически через год.

Так я попала в ловушку.

Сбербанк всучил мне услугу, в которой я не нуждалась. Грубо говоря, отнял у пенсионерки 4 тыс. рублей, совсем ей не лишние.

Сейчас везде в ходу цифровые технологии. Но не все население их освоило в совершенстве. Я, например, пользуясь телефоном, могу перевести деньги со счета на карточку, с карточки переслать кому-то еще. Оплачиваю через телефон разные счета, а вот отказаться от тарифа «Сберпрайм» по онлайн не смогла бы, даже если бы увидела уведомление вовремя. Так и что, меня за это наказывать рублем? Честно, я не понимаю, почему нельзя вернуть мне деньги? Не в космос же их послали, они в банке.

Или Сбербанк таким образом вернул часть денег, выданных мне по тарифу в прошлом году? Посчитал, что «погорячился» тогда с процентами?

Наталья ЧЕРНЫХ, г. Южно-Сахалинск.

P. S.

Пусть мой случай послужит уроком тем, кто не дружит с «цифрой».