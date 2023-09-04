Отныне над всем островом реет красное знамя Советов. О чем писал «Советский Сахалин» в эти дни 78 лет назад

5 сентября 1945 года «Советский Сахалин» вышел под шапкой «С Великой Победой, товарищи!».

В номере публикуются обращение товарища И. В. Сталина к народу, Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. В Указе Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября объявлено Праздником Победы над Японией.

Газета публикует репортаж с торжественного митинга и демонстрации трудящихся в Александровске по случаю победы над Японией.

Александровск в день Победы

Победа! Это слово нам знакомо. Его мы сказали ещё тогда, в памятный день 9 мая, в тот самый день, когда была повержена в прах гитлеровская Германия.

Сегодня, когда окончательно побеждена японская военщина, мы снова произносим это слово и снова звучит оно величаво и гордо.

…Город расцвёл кумачом: алые флаги и знамёна затрепетали по ветру. Утренний час, но улицы уже заполнены народом. Весёлые, радостные встречи, поздравления, смех и шутки слышны со всех сторон. Народ идёт на городскую площадь. В этот час сюда пришли все — шахтёр и рыбак, колхозник и учительница, служащий и слесарь. Все они собрались сюда, чтобы вместе разделить эту радость. И не просто радость, а что-то большее — радость и любовь, счастье и гордость за свой народ, за свою Родину.

На площади гремит музыка. Молодежь поёт песни. В воротах появляются новые колонны демонстрантов. Со знаменами, с портретами великого вождя товарища Сталина, руководителей партии и правительства идет коллектив Александровского порта. За ним железным строем, чеканя шаг, проходят пограничники, моряки, стройной колонной в ярких пионерских галстуках идут школьники, следом шахтёры, рыбаки, рабочие и служащие предприятий и учреждений города.

Вот медленно продвигаясь сквозь толпу, к трибуне подъезжает украшенный цветами автомобиль. В нём – бойцы и командиры, участники боёв с японскими самураями на Сахалинском участке фронта, находящиеся сейчас на излечении. Машину окружает народ. Сильные руки помогают раненым сойти на землю, со всех сторон их забрасывают цветами. И от этого внимания, от этой отеческой заботы и любви лица бойцов озаряются светлыми, радостными улыбками.

12 час. 30 мин. На трибуне появляются секретарь областного комитета партии товарищ Мельник, председатель облисполкома тов. Малков, секретари обкома ВКП(б) т. Ларионов, Белугин, Жильцов, секретарь городского комитета партии, представители предприятий воинских частей, молодежи, колхозников.

Председатель горисполкома тов. Винокуров открывает митинг. От имени городского и областного комитетов партии, городского и областного Советов депутатов трудящихся он поздравляет собравшихся с великим всенародным праздником — днем Победы над японскими агрессорами.

Открыв митинг, тов. Винокуров предоставляет первое слово секретарю областного комитета ВКП(б) тов. Мельник.

– Четыре месяца тому назад, — говорит тов. Мельник, — советский народ отмечал историческую победу над Германией. Четыре года Советский Союз и его Красная Армия вели ожесточённую битву с врагом. За эти годы наш народ пережил немало невзгод и лишений. Но как бы ни было трудно он мужественно и стойко перенес все тяготы войны и добыл победу над ненавистным врагом.

Сегодня мы вместе со всем советским народом празднуем вторую замечательную победу — победу над японским агрессором. В течение десятков лет Япония не раз посягала на нашу независимость и свободу. В этой вой­не Япония наголову разбита и вынуждена капитулировать. Этих великих побед наш народ добился потому, что он беззаветно любит свою Родину и отдавал для борьбы все, что мог, а когда требовалось — и жизнь. Этих побед мы добились потому, что нами руководил и руководит величайший полководец любимый и родной товарищ Сталин.

Громом оваций встречают трудящиеся имя вождя. Оркестр исполняет гимн Советского Союза.

На трибуне майор тов. Лебедев. От имени бойцов, сержантов и офицеров он поздравляет тружеников Сахалина с исторической победой над японской военщиной.

Затем слово предоставляется директору первой средней школы тов. Кудрявцевой. От имени учителей области она заверяет, что в ответ на историческую победу учителя Сахалина приложат все силы к тому, чтобы с честью справиться с возложенными на них задачами в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

От рабочих предприятий города выступает тов. Городов.

— В честь исторической победы над Японией, — говорит он, — мы ещё теснее сплотим свои ряды и будем трудиться ещё напряженнее.

Глубоким патриотизмом, горячей любовью к своему отечеству дышало выступление комсомолки тов. Козуровой.

От имени комсомольцев и молодежи города она дала обещание, что молодежь Сахалина отдаст все свои силы и знания великому и благородному служению Родине.

Один за другим выступают моряки, рабочие, служащие, командиры… Поступает предложение послать приветственную телеграмму товарищу Сталину. Оно встречается долго несмолкающими аплодисментами. С огромным воодушевлением трудящиеся города посылают слова любви и привета великому вождю и полководцу Генералиссимусу Советского Союза товарищу Сталину.

Л. КРАШЕННИКОВА.