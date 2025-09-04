В этот день 80 лет назад

По оперативной сводке от Советского Информбюро, за 3 и 4 сентября на Дальнем Востоке существенных изменений не произошло.

На Дальнем Востоке за 3 и 4 сентября нашим войскам сдались в плен 18 000 японских солдат и офицеров, 13 генералов, в том числе главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямадо Отодзо, начальник штаба и начальник оперативного управления штаба Квантунской армии.

4 сентября 1945 года был упразднён Государственный Комитет Обороны – в связи с окончанием войны и прекращением чрезвычайного положения в стране. Все дела ГКО переданы Совету Народных Комиссаров СССР.

Трудовая доблесть

Коллектив рыбозавода № 3 Рыбновского комбината (директор т. Рудницкий, секретарь парт­организации т. Бородин, председатель завкома т. Показаньев) выполнил годовой план добычи рыбы. А бригада закидного невода т. Сердитова выполнила два годовых плана, выловив 2000 центнеров рыбы. Круглые сутки работали на тонях лучшие члены бригады: ловцы тт. Афанасьев, Леонтьев, Кусов, Волков, Сидорова, Дяшкова, Веклич, Омельченко и Касимов.

Напряжённо работали в дни войны с японскими агрессорами шахтёры Мгачи. И не сбавляют темпов после победы. Так, забойщик Караулов Кирилл Иванович на маломощном пласту, в трудных горно-геологических условиях за два дня подрубил 25 тонн угля при норме 11 (237 процентов). Чуть меньше дали забойщики Пётр Гусев, Кривцун, Барсуков. Навальщицы Халиулина и Щербакова двухдневную норму выработали на 180 процентов. Лесогоны Хакимов, Комаров и Подопригора дали более двух норм каждый.

Ликуют трудящиеся Сахалина

Под заголовком «Ликуют трудящиеся Сахалина. Отныне над всем островом реет красное знамя Советов» в «Советском Сахалине» 5 сентября (4 сентября газета не выходила) публикуется целая страница о торжествах на Сахалине в честь Победы над милитаристской Японией.

3 сентября весь город Александровск расцвёл кумачом: алые флаги и знамё­на затрепетали на ветру. Утренний час, но улицы заполнены народом. Весёлые, радостные встречи, поздравления, шутки и смех слышны со всех сторон. Люди идут на площадь имени 15 Мая: шахтёр и рыбак, колхозник и учительница, служащий и слесарь… Идут, чтобы вместе разделить радость Победы, гордость за свою Родину.

На площади гремит музыка. Молодёжь поёт песни. В воротах появляются новые колонны демонстрантов. Со знамёнами, с портретами великого вождя товарища Сталина, руководителей партии и правительства идёт коллектив Александровского порта. За ним железным строем, чеканя шаг, проходят пограничники, моряки, шахтёры, рыбаки, сотрудники предприятий и учреждений. Стройной колонной в ярких пионерских галстуках идут школьники.

Вот медленно сквозь толпу к трибуне пробирается украшенный цветами автобус с бойцами и командирами – участниками боёв с японскими самураями на сахалинском участке фронта, находящимися сейчас на излечении. Машину тут же окружает народ. Раненым помогают сойти на землю. Героев забрасывают цветами. Лица бойцов озаряются светлыми, радостными улыбками.

12 час. 30 мин. На трибуне появляются секретарь областного комитета партии товарищ Мельник, председатель облисполкома тов. Малков, секретари обкома ВКП(б) тт. Ларионов, Белугин, Жильцов, представители предприятий, воинских частей, молодёжи, колхозников.

Председатель горисполкома тов. Винокуров открывает митинг. С речью выступил секретарь обкома партии тов. Мельник.

Майор тов. Лебедев от имени бойцов, сержантов и офицеров поздравил тружеников Сахалина с исторической победой над японской военщиной.

Затем брали слово директор первой средней школы тов. Кудрявцева, рабочий тов. Городов, комсомолка тов. Козурова…

На митинге принята приветственная телеграмма вождю и полководцу Генералиссимусу Советского Союза товарищу Сталину. В ней клятва отдать все силы на укрепление дальневосточной крепости – Сахалина, самоотверженно трудиться на всех участках во имя Родины и мира на земле.

Газета сообщает также о праздничных победных мероприятиях, митингах, собраниях в Рыбновске, Ногликах, Охе, Дербинске.

Больше семян тимофеевки и клевера

Учащиеся корсаковской школы № 6 Александровского района в прошлом году собрали и сдали колхозу «Труд» 50 килограммов семян тимофеевки. Желая помочь колхозу в сборе семян многолетних трав, они решили и в этом году собрать 70 килограммов тимофеевки и 70 килограммов семян дикого клевера. И обратились ко всем школьникам области последовать их примеру.

Потери японцев и трофеи наших вооруженных сил на Дальнем Востоке с 9 августа по 9 сентября 1945 года

На Дальнем Востоке наша армия и Военно-Морской Флот с 9 августа по 9 сентября сего года нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике.

ЗАХВАЧЕНО: самолётов – 925, танков – 369, бронемашин – 35, полевых орудий, в том числе и самоходных, – 1226, миномётов – 1340, пулемётов – 4836, винтовок – около 300 000, радиостанций – 133, автомашин – 2300, тракторов и тягачей – 125, лошадей – 17 497, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием – 742.

Нашим войскам СДАЛОСЬ в ПЛЕН более 594 000 японских солдат и офицеров и 148 генералов, в том числе до 20 000 раненых. Японцы потеряли только убитыми свыше 80 000 солдат и офицеров.

Таким образом, общие потери японцев в людях, не считая погибших команд с потопленных японских кораблей, составляют: пленными и убитыми свыше 674 000 солдат и офицеров.

Кораблями и частями Тихоокеанского флота за тот же период времени ПОТОПЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОРАБЛЕЙ и ПЛАВСРЕДСТВ ЯПОНЦЕВ: эсминцев – 2, транспортов – 28, танкеров – 3, катеров – 5, барж и шхун – 12.

За это же время потери наших войск на Дальнем Востоке составляют: убитыми – 8219 человек и ранеными – 22 264 человека.

Совинформбюро.

От редакции

Уважаемые читатели!

Сегодня редакция завершает специальный документальный проект «Летопись Победы в «Советском Сахалине», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и окончания Второй мировой войны.

С 19 ноября 2024 года по 5 сентября 2025-го из номера в номер мы вели летопись военных лет, созданную корреспондентами нашей газеты в далёкие 1940-е. Всего опубликовано 73 подборки материалов и полтора десятка отдельных статей. Рубрики «В этот день 80 лет назад», «Тыл – фронту», «Солдаты Победы», «Наши герои», «Трудовая доблесть» и другие вместили в себя память об огненных, неимоверно трудных годах войны, свидетельства беспримерного мужества и героизма земляков не только на фронте, но и в глубоком тылу, где ковался меч Победы.

Летопись завершена, но материалы, посвящённые 80-летию Великой Победы, не уйдут со страниц газеты.