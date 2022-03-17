Отправлял деньги боевикам

УФСБ России по Сахалинской области пресекло противоправную деятельность 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик Толипова Т. С., являвшегося приверженцем радикальных течений ислама.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Толипов Т. С., находясь на территории Новосибирской и Сахалинской областей, неоднократно перечислял деньги на счета международной террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, для приобретения боевиками оружия, боеприпасов, предметов обмундирования и экипировки.

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в г. Южно-Сахалинске назначил Толипову Т. С. наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Леонид КАРПЫЛЕВ.