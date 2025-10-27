Отправляясь на рыбалку, прихватите самосвал. Клёвое место

На юге Сахалина чрезвычайно низкий уровень воды в реках. Старожилы-рыболовы говорят, что такого давно не наблюдалось. Многие вспоминают, что и минувшим летом, когда долго стояла жаркая погода и не было осадков, реки мелели на глазах. Это создало проблемы для тихоокеанских лососей, которые не могли зайти на нерест… Отразится ли это обстоятельство на любительской рыбалке в ноябре? Вот что рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

– Конечно, отразится. Успокаивает лишь то, что, несмотря на особенности гидрологического режима, в реки южной части острова зашли гольцовые виды – кунджа и голец (южная проходная мальма). Но на перспективу проблема сохраняется – ведь из-за низкого уровня воды существуют трудности для нагула молоди этих и других рыб.

Что касается центральной и северной частей Сахалина, там условия для любительского рыболовства нормальные и рыбачить можно будет в обычном режиме.

Как правило, к этому времени обитатели внутренних водоёмов – кунджа, краснопёрка и другие рыбы – уже заняли зимовальные ямы. Они на реках юга острова располагаются на равнинных участках. Если в реку на нерест заходили лососи, есть смысл задействовать пилькеры, блёсны и воблеры. К ним проявляют интерес кунджа, краснопёрка, голец. Правда, нужно учесть, что рыба в холодное время года клюёт не так активно, как хотелось бы, ей мешают мелкие кристаллики льда, которыми насыщена речная вода – они просто забивают жабры и мешают дышать. Несмотря на это, если рыболову посчастливится найти богатую яму, уловы могут впечатлять.

На крупных реках острова, Тыми и Поронае, по первому льду ловят щук. На Лютогу отправляются за малоротой проходной корюшкой, на Найбу – за чекой, как ещё называют озёрную малоротку. В устьях на донки с морским червём в качестве наживки ловится мелкочешуйная краснопёрка и навага.

В лагуне Буссе, в устьях Лютоги, Найбы и на Первой речке, что в Корсаковском районе, добывают корюшку-малоротку.

В ноябре можно попытать счастья с поплавочной удочкой и икорными тампонами на реке Аракуль и на Первой речке. Здесь в зимовальных ямах в это время держится кунджа.

Ещё один интересный объект – полосатая камбала. Её ловят в устье и нижнем течении Первой речки. Эту рыбу, у которой в разгаре брачный сезон, ловят тяжёлыми блёснами.

В последнее время молодёжь проявляет интерес к проверенным временем дедовским снастям. К таким можно отнести, например, миниатюрную снасть для ловли рыбки-невелички чеки или «чекушки», как её ласково называют в Поронайске.

В прежние времена, а некоторые и по сей день ручку к удочке вырезают из большого поплавка от рыбацкого невода, изготовленного из вспененного ПВХ. Распиливают его на пластинки, получаются заготовки для ручек. Форма задаётся такая, чтобы включала в себя и саму ручку-держачок, и два выступа, играющих роль мотовильца – на них наматывается небольшой запас тонкой лески. Лучшим удильником в давние времена считалась упругая и тонкая металлическая спица от зонта.

На её конце фиксируется небольшой фрагмент изоляции от электропровода, через отверстие в нём пропускается леска. Остаётся только привязать к ней лёгкую блёсенку, которую раньше изготавливали из доступных металлов разных цветов.

Для чеки блесна должна быть мельче, чем для корюшки-зубатки, но такой же по форме. Лучше, если это блесна-самосвал, не имеющая бородки на своём жале. Всё, удочка готова.

Тонкий ноябрьский лёд часто не пробуривают буром, а просто вырубают в нём небольшое оконце. Чека обычно держится у самой поверхности, ловят её прямо из-подо льда, поэтому и полметра лески бывает достаточно. Поклёвка – моментально рыбка выдергивается на поверхность, легким ударом об лёд блесна освобождается от улова и вновь отправляется в воду.

Так ловят чеку в центральной части острова, на юге используют другие снасти – в частности, миниатюрные гирлянды.

Остаётся напомнить о мерах предосторожности при передвижении по первому льду. На сомнительных участках может пригодиться длинная палка, которой простукивают лёд, проверяя его на прочность.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пирог из корюшки-малоротки по-сахалински

Для приготовления такого пирога потребуется 1,5 – 2 килограмма рыбы и 0,5 килограмма дрожжевого теста.

Предварительно нужно подготовить рыбу. Её тщательно промывают и отправляют на три минуты в кипяток, чтобы затем было легче чистить. Далее удаляют всё лишнее – головы, хребтинки, остаются только две половинки филе.

Отваривают рис – столько, чтобы хватило на слой толщиной 1 сантиметр. Причём рис должен быть немного недоваренным. Мелко крошим среднюю по величине луковицу. Собственно, всё основное для начинки готово.

Тесто делят на две части: из одной раскатывают лепёшку с бортиками, толщиной до 1 сантиметра, выкладывают на противень, смазанный растительным маслом. Из второй части теста раскатывают такую же лепешку, которая послужит крышкой для пирога.

Первым слоем на тесто выкладываем рис, затем – подсоленную и перчёную по вкусу рыбу, сверху посыпаем её луком, формируем ещё один слой из рыбы. Теперь всё это великолепие нужно залить сметаной, в которую можно добавить готовую приправу для рыбы и измельчённую зелень. Сметана должна впитаться в нижние слои, после чего начинку «доукомплектовываем» двумя кусочками сливочного масла в разных местах пирога.

Накрываем композицию заготовленной лепёшкой, прищипываем края. Желательно в этой крышке из теста сделать пару отверстий для выхода пара. Пирог в таком виде отправляется в духовку. При температуре 160 градусов достаточно его выпекать 40 минут.

Приятного аппетита!