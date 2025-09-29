Отправляясь по грибы, нелишне заглянуть в атлас и Уголовный кодекс

После знойного и засушливого лета природа напитывается дождевой влагой, оживает. На юге Сахалина травянистая растительность, стремясь наверстать упущенное, активно пошла в рост. Ромашки, клевер, другие некоторые растения вновь цветут. Активизировались и грибы. Их можно видеть даже в черте города — на газонах, в скверах. Грибникам отрада: в соцсетях многие хвастают своими грибными успехами, но при этом бдительно сохраняют в секрете «адреса» особо урожайных мест.

Какие могут быть рекомендации начинающим грибникам? Самые обычные: лучше отправляться в лес с опытным попутчиком. Предварительно важно освежить свои познания по части грибного мира, выделить для себя основное: как выглядят стопроцентно съедобные и безопасные представители этого царства, обитающие на острове, как их правильно собирать и готовить. Если возникли сомнения, лучше такую находку проигнорировать, пусть себе дальше растет в лесу.

Помимо того, некоторые грибы, будучи и съедобными, и безопасными, занесены в Красную Книгу и охраняются государством.

Несколько лет назад на Сахалине произошел всплеск интереса к редкому грибу под названием мацутакэ. На остров даже приезжал шведский ученый Никлас Бергиус в сопровождении европейского коллеги. Исследователи намеревались найти островную диковинку, чтобы в дальнейшем сравнить генетику с грибами-сородичами, произрастающими в Скандинавии.

Гриб интересен во многих отношениях, он относится к рядовкам, большая его часть находится в почве, а шляпка прикрыта слоем опавших с лиственниц иголок. Мацутакэ очень ценится в Японии, Корее, других странах АТР, вроде наделен необыкновенными вкусовыми качествами и стоит баснословных денег.

Шведская экспедиция завершилась успехом, несколько экземпляров мацутакэ были найдены. Что там было дальше – история умалчивает. Приезд европейцев за десяток тысяч километров на Сахалин в свою очередь привлек внимание федерального телевидения, была передача на эту тему.

За прошедшие годы произошли существенные изменения в российском природоохранном законодательстве, и приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ рядовка мацутакэ — Tricholoma matsutake – пополнила перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную Книгу России. За его сбор грозит уголовная ответственность. На Сахалине и Курилах произрастают и другие краснокнижные грибы, желательно знать их «в лицо».

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Два года назад в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, предусматривающие ответственность за целенаправленное уничтожение или повреждение, а также неправомерный сбор, приобретение, хранение, перевозку, торговлю растительными и грибными редкостями. За это предусмотрены большие штрафы, а в особенно тяжелых случаях – и лишение свободы.

Это обстоятельство желательно бы учесть некоторым туристическим компаниям, которые, видимо, по инерции, продолжают размещать «заманушечные» объявления с приглашением на туры одного дня по сбору редких грибов на Сахалине, в том числе мацутакэ.