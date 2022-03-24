Отправная точка для велосипедов. Двухколесный транспорт набирает популярность среди южносахалинцев

На улицах становится теплее, снег тает все интенсивнее, а это значит, что совсем скоро в областном центре откроют сезон велосипедисты и любители езды на самокатах.

Технический прогресс позволяет им даже не иметь этот транспорт в личной собственности, а брать его в прокат при помощи приложений на своих гаджетах. Этот сервис стал развиваться в Южно-Сахалинске не так давно и быстро набрал популярность.

К услугам горожан и гостей столицы нашего региона – точки проката такого транспорта с электроприводом. Как сообщили «Советскому Сахалину» в мэрии, любителям покататься «в аренду» будет доступно 64 электросамоката и 87 электровелосипедов. При этом обновлено более половины всего транспорта. Наверняка всех порадует новая модель самоката, имеющая более крепкий корпус, широкую платформу и больший, чем у предшественников, запас хода. Парковки будут находиться в девяти местах.

Это перекрестки улиц Горького и Больничной; Пуркаева с проспектом Мира (на стороне ТЦ «Плаза»); Емельянова с проспектом Мира (возле ТЦ «Янтарь»); проспектов Победы и Мира (возле следственного изолятора); Компроспекта с улицей Комсомольской (возле бывшего Дома офицеров; а также на улице Горького (спорткомплекс «Кристалл»), на площади Ленина, возле кинозала «Комсомолец» (перекресток Ленина – Сахалинской) и в городском парке.

В администрации также напоминают, что зарядить велосипеды можно на парковочно-зарядных станциях в районе пересечений улиц Есенина, Пуркаева, Емельянова и Тихоокеанской с проспектом Мира и на перекрестке Мира – Победы. Аналогичные объекты будут находиться на пересечении Компроспекта с Комсомольской, на площади Ленина, возле городского бассейна и в горпарке. Список этот еще не окончательный, отмечают в мэрии, планируется установить такие станции в других местах. Каких именно – будет известно чуть позже.

Более детально эту географию можно изучить в приложении RentalBike.

Вместе с этим городские власти не забывают и о развитии сети велодорожек в городе. В прошлом году, подобно рельсам, которые укладывают навстречу друг другу из пункта А в пункт Б, соединились между собой дорожки на Компроспекте и улице Комсомольской. В этом году подобные стыки появятся и на других участках улиц.

Потребность в этом есть – велосипеды завоевывают все больше сторонников в областном центре, отмечает руководитель АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский.

Не все могут в это поверить, но среди южносахалинцев растет число любителей ездить на велосипедах даже зимой. Если в зимние месяцы прошлого года таких было меньше десятка, то сейчас их уже 30, и среди них три девушки. Одна из них каждое утро возит ребенка в школу.

– Да и я сам прошлую зиму проездил на велосипеде, хотя у меня, как и у большинства, есть автомобиль. В одних случаях удобнее добраться на нем, в других – на велосипеде, – говорит руководитель центра. – Например, до рабочего места мне сподручнее ездить на велосипеде, времени уходит меньше.

В областном центре запущен агрегатор «Велогород онлайн», и теперь известно, где велосипедисты ездят, с какой скоростью, какие оптимальные маршруты выбирают. Это позволяет планировать развитие инфраструктуры. Планируется организовать велопарковки возле школ и общественных мест.

Конечно, хочется, чтобы велодорожек и сопутствующих им объектов стало больше уже этим летом. И чтобы потоки велосипедистов, а также передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности (это моноколеса, гироскутеры и пр.) были по максимуму разведены с пешеходами и автомобилями.

Но здесь надо быть реалистами – практика нашей страны и других стран показывает, что реализовать все планы по созданию завершенной велоинфраструктуры быстро не удастся. На это, по словам Василия Вишневского, уйдет лет 15. Даже в мегаполисах с высокой долей велосипедистов спустя десятилетия от момента развития городской велосипедной инфраструктуры она не связана в единую сеть на все сто. Ее продолжают создавать. Мы же находимся в начале пути.

– Многое зависит от финансов, – объясняет руководитель АНО «Центр развития городской среды». – Но есть еще один значимый момент: не все новые идеи сразу встречают понимание. Поначалу они вызывают отрицание. Однако это первая стадия принятия неизбежного. Ведь развитие инфраструктуры для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности – насущная необходимость. Она дает выбор средств передвижения. Об этом опять же говорит мировой опыт.

Одним словом, позитивные сдвиги у нас уже есть, пусть их не сразу заметишь. Василий Вишневский отмечает тенденцию к тому, что бизнес начинает обустраивать велопарковки возле своих объектов. Несложные расчеты предпринимателей показывают: доехать на двухколесном транспорте до тех же торговых центров бывает намного быстрее, чем на машине, а это увеличивает количество посетителей и, соответственно, объем продаж. Ну и главное – уже нет отторжения этой идеи.

Евгений АВЕРИН.