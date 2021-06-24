Отпуск с пересадками. С наступлением летнего сезона дешевые авиабилеты попали в дефицит

Чуть солнышко пригреет, так островитян в отпуск тянет. Желательно поближе к морю. Но можно и подальше — в Москву, например, на Красную площадь посмотреть. Вот и приходится отпускникам в поисках авиабилетов по большей части лезть в интернет. А там как повезет. В смысле, какие тарифы кому выпадут.

Шансы улететь в отпуск без особых проблем для рядового пассажира значительно возросли в 2021 году, когда на авиалинии Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск появился дополнительный рейс, уже третий по счету. Он введен с 4 июня и будет действовать до 25 сентября по выходным дням. Таким образом, нынче из Южно-Сахалинска в Москву самолеты летают 16 раз в неделю.

Кроме того, «Россия» поставила на маршрут самолеты Boeing 777-300ER, отличающиеся несколько большей вместимостью по сравнению с привычным уже для островитян Boeing 777-300.

Про «туда» и «обратно»

Самые дешевые — так называемые субсидированные — билеты до Москвы островитяне расхватали еще в феврале. Их стоимость — 10 200 рублей в один конец — всего лишь на 4 200 дешевле, чем у билетов, приобретаемых по плоским тарифам. И тем не менее экономия прежде всего. Именно об этом и думает потенциальный пассажир, забираясь в интернет в поисках дешевого авиабилета.

Значит, так. Что нам нужно? Один билет до Москвы в эконом-классе. Чтобы все как положено: ручная кладь до 10 кг на человека и чемодан за бесплатно до 23 кг. В поисках искомого забираюсь на один из сайтов, специализирующихся на продаже авиабилетов в режиме онлайн. Навскидку выбираю 29 июня… Есть! Компания «Россия». В 11.45 самолет из аэропорта Хомутово вылетает, в 12.25 в аэропорт Шереметьево прилетает. Каких-нибудь 8 час. 40 мин. в воздухе — и вот она, столица.

Цена перелета 14 тыс. 300 рублей (плюс 100 рублей налоги и сборы).

Начинаю билет покупать. Решительно отметаю дополнительные услуги. Например, возможность отменить поездку не позднее чем за 4 часа до отправления, стоит 2016 рублей. Нет уж, лучше ничего не отменять, себе дороже. Зато услуга поиска потерянного багажа обойдется всего в 349 рублей. Вроде бы и дешево, а все равно не хочется свой чемодан терять. Так что и от этой услуги я отказался.

Билет Москва – Южно-Сахалинск на 1 июля 2021 года нашел с первой же попытки. Из аэропорта Шереметьево. За 14 300 рублей. Но это мне повезло: на 2, 3, 4 июля и далее билетов на прямые рейсы не было.

Это что касается билетов эконом-класса. А вот улететь в Москву в бизнес-классе можно без проблем. Есть билеты за 69 тысяч, есть за 78 тысяч и даже дороже.

Билет с нагрузкой

Для островитянина прямые рейсы — это удобно и выгодно. А как тогда быть пассажирам, которым лететь в Москву край как надо, а билеты на прямые рейсы раскуплены?

И вот здесь на помощь пассажирам приходят рейсы с пересадками. Проблем с билетами ровным счетом никаких. Правда, о плоских тарифах придется забыть: билеты на непрямые рейсы стоят гораздо дороже.

Например, за 21,5 тыс. рублей можно на самолете авиакомпании «Аврора» долететь до Москвы — без права на бесплатный багаж и возврат билета в случае отказа от рейса. И с посадкой в Хабаровске, где придется посидеть в ожидании самолета шесть с половиной часов.

Можно долететь до Москвы и с двумя пересадками — в Хабаровске и Иркутске. Обойдется это удовольствие в 30,4 тыс. рублей и общую продолжительность рейса более 19 часов.

Предлагают также полететь в Москву через Новосибирск — за 77,2 тыс. рублей. Дороговато, не спорю. Зато тебе и 23 кг багажа разрешат бесплатно провезти, и билет можешь обратно в кассу вернуть, если лететь раздумаешь.

И уж совсем чудный вариант — полет в Москву через Новосибирск и Краснодар. Рейс — сущий пустяк: всего 94 тысячи рублей. С копейками. Правда, без багажа и права возврата билета. Зато ты и Сибирью сверху полюбуешься, и в Краснодаре спелых фруктов поешь. Разве плохо?

Примечательно, что на сайте по продаже билетов прямых рейсов на Москву в июле и августе практически нет. Все рейсы — с одной-двумя пересадками. Почти та же самая картина на рейсы из Москвы. Выгодны ли такие рейсы для пассажиров? Весьма относительно. Взять хотя бы рейс Южно-Сахалинск — Хабаровск — Иркутск — Москва, который выполняет компания «Аврора». Для того, кто летит в Москву, билет обойдется в 30,4 тыс. рублей. В то же время пассажиру, отправившемуся из Южно-Сахалинска в Иркутск, воздушная дорога обойдется в 24,6 тысячи.

Так что если в отпуск идти, так лучше осенью. Или даже зимой. Во всяком случае, с дешевыми билетами в это время года никаких проблем. Садись — и лети. А яблоки что в Краснодаре, что в Китае на вид одинаковые.

Игорь КАЛИНИН.