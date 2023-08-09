Отраслевых экспертов приглашают принять участие в Международном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина»

Международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» пройдет с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске. Главное отраслевое событие состоится в областном центре уже в 27-й раз. Прием заявок на участие в форуме продолжается, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году отмечается 95-летие нефтяной отрасли островного региона. За это время она прошла огромный путь развития – от первой деревянной нефтяной вышки Зотова до проектов мирового уровня. Они стали прорывом в технологическом, техническом и экологическом направлениях.

Многие разработки, применяемые сейчас в Арктике, прошли апробацию в сахалинских субарктических условиях. С приходом шельфовых проектов «Сахалин» Дальний Восток России получил дополнительные возможности для экономического роста, а Сахалинская область стала признанным центром нефтегазодобычи в стране и мире.

– На протяжении многих лет островной регион задает тренд в развитии отрасли, поэтому форум «Нефть и газ Сахалина» является важной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений, укрепления международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества. В этом году в центре внимания будут вопросы развития энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов, – подчеркнул губернатор области Валерий Лимаренко.

Одной из ключевых тем форума станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. В течение трех дней эксперты обсудят перспективы Дальнего Востока в условиях разворота энергетических рынков, практических вызовов нефтегазовым проектам Сахалина. Большое внимание будет уделено развитию нефтесервисных услуг, сектору переработки нефти и газа, транспортно-логистическим проектам, кадровому потенциалу региона и реализации климатических инициатив.

В рамках Форума пройдут круглые столы, встречи «один на один» с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Темы форума:

Развитие глубокой переработки нефти и газа в Сахалинской области;

Локализация нефтегазовых сервисов в регионе;

Сахалин как транспортно-логистический хаб Дальнего Востока;

Усиление кадрового потенциала региона;

Реализация стратегии низкоуглеродного развития;

Технологические инновации на проектах Сахалина.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Сахалинской области.

К сегодняшнему дню свое участие уже подтвердили множество российских и иностранных компаний в том числе ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» Газпромбанк (АО), ПАО «Совкомфлот», ПАО «ТМК», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», ООО «ПромМаш Тест» и многие другие. Ожидается, что в этом году форум посетят более 1000 специалистов и экспертов. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Оператором форума с 2023 года выступает российская компания ООО «Квадрат Ресурс». Сайт мероприятия: www.sakhalinoilgas.ru.