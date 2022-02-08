Ответственность за качество новостроек губернатор возложил на мэров и застройщиков

Вопрос качества строительства жилья был поднят на очередном заседании регионального правительства. Поводом послужили поступающие в соцсети главы региона жалобы новоселов.

– От жителей области периодически поступают жалобы на брак и недоделки в только что построенных квартирах. Для их оперативного устранения приходится вмешиваться лично и решать ситуацию буквально в ручном режиме. Так быть не должно, система должна работать сама – без сбоев и вмешательства губернатора. Требую повысить контроль над застройщиками в муниципалитетах, чтобы сократить количество претензий со стороны новоселов. Люди должны переезжать в качественное жилье, – отметил Валерий Лимаренко.

На заседании губернатор заслушал подробный доклад мэра Томаринского района Ольги Манжуры об исправлении недочетов в новостройках села Ильинского. В ходе рабочей поездки в муниципалитет в декабре прошлого года глава региона лично встретился с жильцами, которые пожаловались на перебои в системе отопления, плесень в квартирах и отсутствие ограждения детской площадки и озеленения на придомовой территории.

Как известно, в регионе действует проект «Народный контроль». Участники программы расселения из аварийного жилья на стадии отделки своих будущих квартир могут выразить замечания. Застройщик до заселения граждан должен устранить все недостатки, сообщает пресс-служба регионального правительства.