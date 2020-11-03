Овощные рекордсмены. В области завершается уборка урожая

Лидером по урожайности моркови стал совхоз «Заречное» – 857 ц/га. На втором месте – совхоз «Южно-Сахалинский» – 730 ц/га. В совхозе «Тепличный» урожайность составила 675 ц/га. В целом по сельхозпредприятиям урожайность моркови выше на 150 ц/га по сравнению с прошлым годом. Сельхозпредприятия заложили на хранение более 4700 тонн витаминного корнеплода, что на 100 т больше, чем в прошлом году. Заканчивается уборка моркови и в фермерских хозяйствах.

Продолжается сбор капусты, убрано более 60 проц. площади. Собрано и заложено в хранилища более 6500 тонн. В этом году урожай удался в «Тепличном». Коллектив убрал с полей 2600 тонн капусты. В прошлом году этот показатель составил 2047 тонн. Совхозы «Южно-Сахалинский» и «Заречное» заложили на хранение более 2900 тонн капусты. Осталось убрать почти столько же. Островные фермерские хозяйства также убрали более половины площадей, занятых капустой, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Свежие овощи нового урожая регулярно поступают на прилавки фирменной торговой сети сельхозпредприятий и магазинов розничной торговли. Цена на них снижается, что характерно для осеннего сезона. Морковь за прошедшую неделю подешевела на 7,8 руб. и составляет 57,3 руб./кг. Цена за килограмм капусты упала на 1,6 руб. и составляет в среднем 34,1 руб./кг.

Виктор ПРОХОРОВ.