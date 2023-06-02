Озеленители обещают утопить областную столицу в море цветов

Южному в начале июня явно не хватает яркости, пестроты, многоцветия. Разве что желто-оранжевые веснушки одуванчиков дают пестринку на тех газонах, где еще не скошена трава. Да и те уже отцветают. Еще местами встречаются цветущие деревья. Хочется большего, настоящего разноцветного лета хочется!

Городские озеленители обещают, что стоит еще чуть-чуть подождать и областная столица буквально утонет в цветах. По планам городской администрации, в нынешнем сезоне их будет высажено в два раза больше, чем в прошлом. Подробнее об этом рассказал директор муниципального предприятия «Зеленый город».

Сергей Троян:

— Посадочный сезон набирает обороты. Подрядчики управления по охране окружающей среды заняты высадкой деревьев, а наше предприятие – в основном цветы. Строго говоря, эта кампания началась еще минувшей осенью – мы под зиму посадили около 21 тысячи растений. К слову, нынешней осенью посадим гораздо больше, чтобы следующая весна была гораздо краше и ярче — около 205 тысяч растений. Из них тюльпанов примерно 70 тысяч (прошлой осенью — 40 тысяч растений).

Но это будет осенью, а сейчас, летом общими усилиями разных предприятий и организаций в Южно-Сахалинске посадят не менее 1 миллиона цветов. При том, что прежде их сажали 400 — 500 тысяч.

Июнь – основной период посадки, а в начале июля приступим к пересадке виол, которые к тому моменту уже закончат цветение. Те растения, что придут им на смену, будут радовать горожан и гостей города до самых заморозков. Ассортимент высаживаемых цветов широк: бархатцы, гвоздики, герани, петунии, тюльпаны – всего не меньше 70-ти наименований. Как и прежде, в ведении «Зеленого города» улицы, составляющие «праздничный квадрат», в общей сложности площади газонов и скверов здесь составляют полтора гектара. Разные организации вносят свою лепту в украшение города, например, большие площади обслуживает парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

В пик посадочного сезона, то есть в июне-июле, учитывая работников, состоящих в штате и привлеченных со стороны, в областном центре будет занято не менее 70-ти человек. По давно заведенной традиции немало людей по такому случаю специально приезжает к нам с материка. В нашем случае чаще всего это женщины с Алтая, они берут на своей основной работе отпуска и летят на Сахалин.

Другая наша традиция – основательная подготовка к очередному сезону, чтобы летом ни в чем не нуждаться. Поэтому все необходимые запасы были сделаны зимой. А еще в зимний период наши творческие работники разрабатывал по 2-3 эскизных проекта каждого из многочисленных городских газонов. Стараемся не повторяться, каждый газон – эксклюзив!

Оценить старания дизайнеров и озеленителей можно уже сейчас. Прошлогодняя задумка вполне удалась, очень эффектно выглядит клумба с разноцветными тюльпанами и виолами у пересечения ул. Комсомольской и Компроспекта, рядом с православным храмом.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.