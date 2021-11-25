«Озеро Валентины» Юрия Михеева

Юрий Михеев – мой хороший друг, коллега. Профессиональный музыкант, вокалист, инструменталист, автор-исполнитель, аранжировщик. Родился в 1957-м в Южно-Сахалинске. В 17 лет уже работал музыкантом в ресторане «Космос» (ныне ТЦ «Славянский»).

Юра был известен в музыкальной среде того времени, но понимал: надо учиться. Окончив вокальное отделение Хабаровского училища искусств, вернулся в Южно-Сахалинск. Время от времени сочинял песни.

В первой половине 1980-х мой друг стал рыбаком прибрежного лова на Итурупе и Кунашире. Как-то раз, прогуливаясь, он в одном из районов Кунашира обнаружил прекрасное озеро Валентины. Тогда его не было на картах, хотя еще в 1950-х это лагунное зеркало площадью в 84 гектара открыла одна из геологических партий. И несмотря на то, что топонимисты не нашли точного обоснования названия озера, есть версия, что в составе группы была геолог Валентина. В ее честь и назвали озеро.

В 1986-м Юрий Михеев переехал в Великий Новгород. Но и через годы курильские впечатления и красоты далекого родного края не отпускали. Он пишет песню «Озеро Валентины». Эпиграфом к ней стали такие строки: «Никогда не жалейте о том, что случилось, иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось да надежды, как птицы, парили в душе».

В начале 1990-х в Великом Новгороде создается музыкальный проект «Студия Гран-при» (вокалисты Ю. Михеев, В. Копысов, И. Минина), а в одной из московских студий выпускаются два магнитоальбома.

Юрий успевает поработать в Санкт-Петербурге и Москве. Судьба сводит его с такими известными музыкантами, как Виктор Цой, Евгений Белоусов, Андрей Косинский, Александр Добрынин, Лариса Долина, Бари Алибасов…

Во втором альбоме «Гран-при» вместе с песней, посвященной памяти Виктора Цоя, выходит композиция «Озеро Валентины». Она известна многим из поколения 50+ и 60+ как в нашей стране, так и за ее пределами. Но мало кто знает, что эта композиция про наш островной край. В исполнении вокалистки Красноярской филармонии Елены Сысоевой она звучала на фестивалях «Ялта-91» и «Песня-93». Этот хит до сих пор в репертуаре солистки.

В 1996-м Михеев вернулся на Сахалин, и началось наше сотрудничество. Записали его песню «Ночь и Луна». Она поражает меня мелодичностью и содержанием не меньше, чем «озеро». Работаем на музыкальных площадках города и области. Однажды, участвуя в одном из городских проектов, Юра взял себе сценический псевдоним Юрий Дымов. Проекта уже нет и в помине, но музыканта все так и зовут – Дымов.

Им написано много красивых, ярких песен: «Голоса школьных друзей», «Ледяное поле», «Проснись, Петербург!», «А я летаю», «Уходи, моя печаль» и т. д. Есть композиции про Южно-Сахалинск, в котором живет автор, про парк и значимые события нашего региона. Послушайте, как Юрий Михеев исполняет свой хит «Озеро Валентины».

Юрий Мусаленко, участник проекта «Воспетые острова». г. Южно-Сахалинск.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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