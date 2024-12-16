Вышла в свет книга краеведа Сергея Федорчука «Русские на Карафуто»

Издательско-полиграфический комбинат «Дальпресс» (г. Владивосток) выпустил третье издание книги «Русские на Карафуто» краеведа Сергея Федорчука.

Второе, 2015 года, – о судьбах бывших российских подданных, оставшихся на Южном Сахалине после 1905 года – уже разошлось среди любознательных земляков и гостей острова. Книга – многолетний труд, вобравший архивные материалы и свидетельства очевидцев. Автор посвятил его героям повествования, людям непростых судеб.

Исследование этой темы, по словам Федорчука, привело его (ещё в начале 1990-х) в мир увлекательного краеведения, где он чувствует себя первопроходцем.

Трофим Ефимов.