Палитра уголовного дела бывшего Корсаковского мэра Александра Ивашова пополняется новыми красками

Александра Ивашова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на посту главы Корсаковского района. Выразилось это, как считает следствие, в совершении незаконной сделки имущественного характера за счёт бюджетных средств. Обоснованность всего оценивает суд. Тем временем потянулся шлейф из Анивы, где Ивашов был мэром до того, как в 2021 году возглавил Корсаковский район.

Речь идёт о непонятных пока махинациях с земельными участками. Заявление от жительницы Южно-Сахалинска передано для доследственной проверки в следком. Суть дела такова.

Жительница областного центра Б. получила в наследство земельный участок в селе Рыбацкое Анивского района в 2020 году. К удивлению хозяйки, оказалось, что в его границах выделены другие участки для ещё одного владельца. Непостижимым пока образом на нём снесли все имевшиеся постройки: домик, баню, три сарая, гараж и туалет… И огородили его забором.

Южносахалинка обратилась в анивский суд с иском к местной администрации. Все претензии были признаны правомерными, а договор о безвозмездном пользовании земельным участком вторым владельцем – недействительным.

В судебном процессе выяснились любопытные подробности: оказывается, участок был вначале раздроблен на несколько частей и отдан другим владельцам. А те, в свою очередь, впоследствии передали их одному юрлицу. Причём все эти частные лица, как поясняет южносахалинка, были либо родственниками бывшего мэра, либо его знакомыми.

В результате этой сделки у юрлица сформировался один большой участок в весьма привлекательном месте на анивском побережье. Значительная его часть, по утверждению наследницы, до сих пор принадлежит жителям района, которые из-за своего преклонного возраста не обращаются за помощью.

Владелица разорённого земельного участка оценивает нанесённый ей ущерб в 8 млн рублей.

Согласно закону, следственный комитет должен рассмотреть поданное заявление в течение месяца.

Владимир ПАВЛОВ.

